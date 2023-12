Officieel: BMW Z4 M40i krijgt handbak in 2024

Voorspelbaar, maar eindelijk bevestigd: binnenkort kun je zelf schakelen in de zes-in-lijn-versie van de BMW Z4.

Soms kan iets zo voorspelbaar zijn, maar alsnog gewoon een toffe toevoeging aan het autolandschap worden. Zoals een BMW Z4 met handbak.

BMW Z4 met handbak

Technisch gezien was die er al lang. De instapversies van de BMW Z4, de sDrive20i en sDrive30i hadden een handbak. Dat zijn de versies met de B48B20 viercilinder met 197 of 258 pk. Wilde je de volvette BMW Z4 M40i met de 340 pk sterke B58B30 zes-in-lijn, dan mocht je enkel voor de automaat kiezen.

Toyota Supra

Het broertje van de BMW Z4, de Toyota GR Supra, gaf hoop voor een M40i met handbak. Die was er initieel ook enkel met een automaat-versie van de B58, maar Toyota bracht in beperkte oplage een Supra met B58 én handbak op de markt. Het kan dus wel. Wij hebben overigens op vele fora en vanuit vele geruchtenmolens vernomen dat de BMW Z4 ook zo’n versie krijgt. De combinatie van een enorme berg geruchten, ook uit betrouwbare bronnen, met de logica van de handgeschakelde Supra: dan moet het toch wel zo zijn. Maar BMW hield de kaken stijf op elkaar.

Officieel

Het hoge woord is eruit bij BMW. Via hun Instagram-pagina maakt het merk bekend dat ‘ie eraan komt: de BMW Z4 M40i met handbak. Verder is BMW niet zo scheutig met details, behalve dan dat ‘ie komt in 2024.

Zoals gezegd hoeft de handgeschakelde BMW Z4 M40i ook helemaal geen verrassing te zijn. Het is namelijk een kopie van de Toyota GR Supra, maar dan met een stoffen vouwdak. Qua pk en cijfers moet je dus rekenen op 340 pk, met een iets tragere sprinttijd. Ook is de kans groot dat BMW een meerprijs gaat rekenen voor de versie met handbak. Het zou zelfs net als de Supra een beperkte editie kunnen worden.

Kan de combinatie handbak en zes-in-lijn jou over de streep trekken wat betreft de BMW Z4? Dan kan jouw 2024 niet beter beginnen.