Ford Mustang GTD duikt onder de 7 minuten op de Ring!

Porsche is nog te ver weg, maar de Ford Mustang is wel de snelste Amerikaan op de Ring.

Voor het eerst is het een Amerikaanse productieauto gelukt om de 20,8 kilometer lange Nürburgring Nordschleife af te leggen in minder dan 420 seconden, oftewel 7 minuten. De Amerikaanse Ringkoning is de Ford Mustang GTD. Multimatic Motorsports-coureur Dirk Müller stuurde de Ford Mustang GTD in 6 minuten en 57,685 seconden over de Ring.

Met deze tijd staat de Ford Mustang GTD vijfde in het klassement van snelste productieauto’s in de sportautocategorie op de Ring. Voor de ‘Stang staan de 911 GT2– en GT3 RS en de Mercedes-AMG GT Black Series. De snelste sportauto ging in 6:49,328 minuten over de Nordschleife.

Ford is trots

Ford-baas Jim Farley is trots, maar nog niet tevreden: ”Het team achter de Mustang GTD heeft de kennis toegepast die we decennialang op het circuit hebben opgedaan en een Mustang ontworpen die kan concurreren met ‘s werelds beste supercars. We zijn trots dat we de eerste Amerikaanse autofabrikant zijn met een auto die een ronde over de Nürburgring binnen zeven minuten kan afleggen.”

Maar Farley wil meer en belooft progressie. ”Maar we zijn nog niet tevreden. We weten dat we nog veel sneller kunnen met de Mustang GTD. Dus we komen terug”, belooft de Ford-baas. Nog 10 seconden vinden, wordt een lastig verhaal, maar dat is ook niet het doel. Het maximale halen uit de pony car, dat is het streven. Wellicht kan Roush Performance daarbij helpen.