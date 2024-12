Autoblog Foto van de Maand – November 2024

Na de feestelijke onthulling van de Autoblog kalender is het nu tijd voor de volgende Foto van de Maand!

Voordat we het gaan hebben over de nieuwe Foto van de Maand gaan we eerst nog even kort terugblikken op de lancering van de Autoblog kalender, die gevuld is met Foto’s van de Maand. Wellicht hebben van sommigen van jullie ook een exemplaar weten te scoren tijdens de onthulling bij HooG Selections. We kunnen terugblikken op een geslaagd evenement.

Voor degenen die niet aanwezig waren: de coverfoto is de Ferrari F50 geworden, door jullie gestemd. De kalender is niet te koop, maar zoals beloofd zouden we wel een aantal exemplaren verloten onder de stemmers. We hebben vijf winnaars geselecteerd, die bericht krijgen in de mail.

Dan gaan we nu over tot de orde van de dag maand: de Foto van de Maand van november. Voor de winnaar ligt er weer een Kamera Express cadeaubon ter waarde van €100 klaar. Het gastjurylid is @Row1, de winnaar van vorige maand en de fotograaf van de coverfoto. Hij neemt in de jury plaats naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren.

@basfransencarphotography mocht mee met een hele gave roadtrip om een nieuwe Ferrari op te halen in Maranello. Aan deze trip nam ook deze fraaie AMG GTR Pro deel, uitgevoerd in China Blue.

Machiel: “Dit zijn niet de weersomstandigheden die je wil hebben tijdens een roadtrip, maar het levert wel toffe beelden op. Het natte wegdek versterkt de actie en de laaghangende wolken in de bergen zorgen voor een mooie achtergrond. De timing in de bocht en de scheve horizon zorgen voor een dynamisch plaatje, al was de compositie wat mij betreft sterker geweest als de auto meer rechts in de hoek was geplaatst.”

Eric: “Deze foto van de China Blue Mercedes-AMG GTR Pro heeft de derde plaats verdiend vanwege de sterke sfeer en dynamiek die erin gevangen is. De regenachtige omstandigheden en de slingerende weg in een idyllisch Alpenlandschap zorgen voor een prachtig contrast tussen natuur en techniek. De actie is goed vastgelegd: de spanning van de bocht en de reflecties op de natte lak versterken het gevoel van beweging en controle. Dat deze foto niet hoger eindigde, ligt aan de compositie. Hoewel de auto krachtig en aanwezig is, had een andere kadering misschien meer balans gebracht tussen het voertuig en de omgeving. Toch blijft dit een indrukwekkend beeld dat de kijker meeneemt in het verhaal van een epische roadtrip.”

Rowan: “Misschien wel de beste kleur voor deze auto, en ondanks het grauwe weer komt het er heerlijk uit! De agressieve neus komt mooi naar voren in zo’n rolling shot en lijkt echt op je af te komen. Zo’n mooie bergweg is natuurlijk ultiem geschikt voor zulke foto’s, dus dat is goed gelukt. Wel had ik misschien de Range Rover op de achtergrond nog even weg gewerkt.”

@elindewilde zocht een bijzondere locatie op voor haar fotoshoot met een GT3 RS: een metaalbewerkingsbedrijf. Dit leverde unieke plaatjes op.

Eric: “Deze foto zet de Porsche 991 GT3 RS op een verrassende manier in de spotlight. De combinatie van het felle groen van de auto en de rauwe, industriële achtergrond geeft een krachtig contrast dat direct de aandacht trekt. Het spel van licht en vonken in de achtergrond zorgt voor een dynamiek die perfect past bij de spirit van deze track-geïnspireerde Porsche.”

Machiel: “Een originele locatie, waar de knalgroene GT3 RS lekker opvalt. Het risico van zo’n drukke setting is dat het afleidt van het onderwerp, maar dit is voorkomen door de omgeving lekker donker te houden. Door de bewerking van de kleuren wordt de sfeer van de locatie verder versterkt. De vonkenregen op de achtergrond is natuurlijk de kers op de taart.”

Rowan: “Dat zo’n ‘rommelige’ setting ook erg tof kan zijn bewijst deze foto! Ondanks het drukke beeld, word je meteen naar de auto getrokken, mede door zijn kleur, maar ook door de colorgrade van de foto! De vonken op de achtergrond zijn een mooi detail. Wel had de auto en voornamelijk de wielen iets lichter gemogen naar mijn mening.”

Een LaFerrari is geen auto die je als fotograaf vaak voor je lens krijgt, maar @fotografiebenzo kreeg de kans om er eentje te fotografen op Nederlandse bodem. Daar maakte hij optimaal gebruik van, want dit levert hem de overwinning bij de Foto van de Maand op!

Machiel: “Een zwarte auto fotograferen in een bos kan een hele uitdaging zijn, maar op deze foto springt het silhouet van de LaFerrari er heel sterk uit. Er is ook mooi gebruik gemaakt van de bomen om de auto te kadreren. Wat deze foto echt af maakt zijn de zonnestralen, die een heel fraai tafereel creëren. Reden genoeg om deze foto uit te roepen tot Foto van de Maand.”

Eric: “Wat een heerlijke simplistische maar krachtige foto! De manier waarop de ochtendzon door de bomen breekt en de auto omringt met gouden licht, geeft de foto een bijna magische sfeer. Het diepe zwart van de auto contrasteert prachtig met het groen van de natuur, terwijl de geopende vleugeldeur de dynamiek van het ontwerp benadrukt.”

Rowan: “Voor mij persoonlijk is dit de winnaar. De auto zelf maakt het natuurlijk al bijzonder, maar de setting al helemaal. Alles klopt wat mij betreft aan de foto. Bij deze foto vind ik het juist er goed passen dat het onderwerp in het midden staat. Een auto in een bossige omgeving is altijd lastig om goed eruit te laten springen, door de vele reflecties die het vaak oplevert. Maar in dit geval trekt hij mooi de aandacht, ook door de prachtige zonnestralen in de mist. Ook is er goed gebruik gemaakt van één van de toffe features van de Laf: de deuren!”

We mogen @fotografiebenzo dus feliciteren met de winst! Hij krijgt de Kamera Express-cadeaubon thuisgestuurd. Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waar we opnieuw een bon ter waarde van €100 hebben voor de winnaar. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!