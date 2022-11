‘Ocon deed 98 procent van het werk voor Alonso’

Aldus Esteban Ocon. Dus Alonso heeft alles aan hem te danken, want Ocon deed 98 procent van het werk.

Het is een spannende strijd geweest dit seizoen. nee, niet om de wereldtitel. Die was vrij snel beslist eigenlijk. Het gaat ons in dit geval om de strijd tussen de Alpine-coureurs: Esteban Ocon en Fernando Alonso. De jonge hond en de oude sluwe vos waren zeer aan elkaar gewaagd.

Ondanks dat Esteban Ocon hoger in het WK-kampioenschap is geëindigd, zijn de ogen voornamelijk gericht op Alonso. Ten eerste is het zeer uitzonderlijk dat een coureur van zijn leeftijd nog op zo’n hoog niveau presteert en er altijd ‘staat’. Veel andere coureurs maakten op een gegeven moment juist een meer uitgebluste indruk.

Ocon deed 98 procent van het werk bij Alpine

Zo niet Alonso. Ook in het kwalificatieduel was hij sneller dan Ocon, zij het nipt: 12 voor de Spanjaard, 10 voor de Fransman. Tel daarbij op dat het Alonso is die erg veel pech heeft gehad en je kan concluderen dat alle credits voor Fernando zijn. Geheel tegen de verwachting in denkt Esteban er niet zo over, in gesprek met het Franse Ouest France:

Natuurlijk was ik teleurgesteld over zijn opmerkingen in de pers. Intern hebben we er geen discussie over gehad. Ik blijf het respect voor hem houden dat ik had. Het is goed dat hij naar Aston Martin gaat en dat wij [bij Alpine, red] onze eigen weg gaan. Eerlijk gezegd was het werk voor 98% op mijn conto en voor 2% op de zijne. Ik was in de weer om het werk te doen. Ik deed alle ontwikkeling op de simulator, de marketingreizen en dergelijke. Esteban Ocon, toch nog even lekker zoutig.

Geen nieuw fenomeen

Oooh, snap! Het fenomeen is overigens niet geheel nieuw. Zo was Christijan Albers ook altijd druk in de weer om de ideale afstelling te vinden voor zijn teamgenoot Noppert Droomdoos.

Fernando Alonso staat bekend als een van de beste coureurs op de grid. Dat niet alleen het is ook de coureur die op de verkeerde momenten een nieuw team uitkiest.

Nu lijkt dat weer het geval te zijn, want Alpine heeft de weg naar boven behoorlijk gevonden de afgelopen twee jaar (ondanks alle pech). Bij Aston Martin is het nog maar de vraag in hoeverre Alonso voor reuring kan zorgen bij de familie Stroll.

