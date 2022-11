F1 eindrapport 2022: hoe goed waren de coureurs?

In het F1 eindrapport 2022 kun je zien wat de werkelijke krachtsverhoudingen zijn, die soms anders zijn dan de plaats in de eindstand van het WK.

Het F1 seizoen zit er alweer op! Voor de coureurs is het eindelijk tijd om eventjes lekker de vakantie te vieren. Nou ja, niet voor alle coureurs. Fernando Alonso is alweer aan het voorbereiden op een 24 uurs-race in de zandbak over een maandje. En nu we de Spanjaard toch noemen: ondere andere voor hem is dit artikel feitelijk gemaakt.

F1 eindrapport 2022

De uitslag van het kampioenschap is, zoals altijd in de Formule 1, natuurlijk níet een correcte weergave van hoe de coureurs dit seizoen gepresteerd hebben. Als coureur ben je namelijk sterk afhankelijk van je team, de auto en zelfs van de andere coureurs. Je kan nog zo’n goed raceweekend beleven, als je eruit gekegeld wordt, is het over en uit. Dus is het aan echte kenners om door alle rook heen te kijken en de echte rangschikking te maken.

Daniel Ricciardo

Cijfer: 5-

Aantal punten: 37

Stand in WK: 11

Onthoud dat we Daniel Ricciardo de tofste coureur vinden van het veld. Wil je een biertje drinken, is de kans het grootst dat je met Daniel de grootste lol hebt. We zijn er nog altijd niet uit wat er aan de hand is met Daniel. Hij zelf waarschijnlijk ook niet. Hij heeft nauwelijks grip op en grip met de McLaren, terwijl Norris er juist wel mee overweg kan. Het is met name dit enorme verschil met zijn teamgenoot dat schrijnend is. Toegegeven, bij McLaren hebben ze Ricciardo geregeld opgeofferd voor een juiste strategie voor Lando. Maar Ricciardo heeft ook gewoonweg te weinig geleverd.

We weten allemaal dat hij (veel) beter kan als er vertrouwen is. Dat de snelheid er ergens nog altijd inzit, bleek wel bij de de tweede stint tijdens de GP van Mexico, waarbij ‘het’ ineens samen leek te komen. Ineens vloog Ricciardo over de baan. Ook tijdens de GP van Singapore (P5) deed hij goede zaken, hoewel dat ook mede door de pech van anderen kwam.

Toch reed RIC bij te veel races in de achterhoede doelloos rond. Logisch dus eigenlijk ook dat hij aan de kant is gezet. Hij heeft twee jaar lang nauwelijks geleverd, ondanks een vorstelijk salaris van 15 miljoen per jaar. Ook de onnodige fouten en crashes (botte inhaalactie op Tsunoda in Mexico, elimineren van Magnussen in Brazilië, elimineren van Sainz in Imola) passen totaal niet bij Ricciardo, maar waren er wel in 2022.

Nicholas Latifi

Cijfer: 5

Aantal punten: 2

Stand in WK: 20

Ha, de op een na laatste! Nicholas is een bijzonder fenomeen. Heel erg geliefd op het internet, want het publiek houdt van de underdog. Dat is Latifi dan ook. Het simpele feit is dat hij voor dit niveau te kort komt. Zo simpel is het. Waar Albon af en toe punten kon halen, lukte Latifi dat alleen tijdens de GP van Japan. In trainingen, kwalificaties en tijdens races, was hij veel te vaak laatste.

Schrijnend is ook dat Nyck de Vries meteen punten pakt tijdens het vervangen van Albon. Natuurlijk, De vries had ook een beetje geluk, maar dat moet je alsnog afdwingen en waar maken. Relatief gezien, ten opzichte van zijn talent, heeft LAT een topjob geleverd, in tegenstelling tot Ricciardo. Ook houden we er ietwat rekening mee dat de Williams van afgelopen seizoen die zeldzame combinatie van traagheid met listigheid combineerde. Er viel dus sowieso erg weinig eer mee te behalen. ALB en DEV lieten alleen zien dat er wel íets meer mee te doen was.

Mick Schumacher

Cijfer: 5+

Aantal punten: 12

Stand in WK: 16

Met coureurs in de achterhoede is het lastiger te bepalen of het nu talenten zijn, of niet. Ze rijden in materiaal dat zich lastig laat besturen. Aan de andere kant; in episch slechte Minardi’s en Williamsen wisten de Alonso’s en Russells van deze wereld zich alsnog te onderscheiden. Mick Schumacher geldt traditioneel als een laatbloeier die even tijd nodig heeft om tot volle wasom te komen. In dat opzicht is hij een beetje zoals Gasly, alleen dan wellicht net wat minder goed.

Bij Mick is het eerste jaar in een klasse traditioneel vaak lastig, daarna komt verbetering. Dat was in alle voorgaande klasses vast te stellen, ook bijvoorbeeld in de F3 en F2. We zijn een tikkeltje bang dat sommigen iets te graag de naam Schumacher terug wilden laten keren en wilde geloven. Grote voordeel van Mick was dat hij in zijn eerste jaar nu Mazepin naast zich had. Het was dus makkelijk om er goed uit te springen in de onvermijdelijke vergelijking. Het grote probleem is dat de teammaat van Mick dit jaar door een speling van het lot Magnussen heette. Die laat namelijk wel zien dat er nog een tikje meer potentie in de Haas VF-22 zit dan Mick er meestal uithaalde.

Schumacher verbeterde zich zoals altijd gedurende het jaar qua pace. Aan het einde zat hij minstens erg dicht in de buurt van Magnussen en soms er zelfs voor. De Duitser heeft zichzelf dit jaar echter vooral in de vingers gesneden, door een paar dure crashes die niet nodig waren. Het kostte het team naar verluidt drie miljoen Euro en het is vermoedelijk de belangrijkste reden dat voor ervaren rot Hulkenberg is gekozen.

Mick zette te weinig mooie momenten tegenover die ongelukjes. In Engeland en Oostenrijk reed Schumacher heel erg sterk. Vaak bungelde hij ook onderaan en was hij alleen in gevecht met zichzelf, de auto en met Nicholas Latifi. Een jaar extra had op zich gekund, maar de keuze van Günther ‘Facking Wanker’ Steiner dat hij niet met Mick doorgaat is ook weer niet heel gek. Mick nog jong en de Schumachers immens populair in Duitsland. Kijk niet gek op als Mick opduikt bij Mercedes en/of Audi in de toekomst.

Zhou Guanyu

Cijfer: 6-

Aantal punten: 6

Stand in WK: 18

De rookie van 2022 kan terugkijken op een geslaagd jaar. Het was van te voren lastig in te schatten of Zhou nu een heel goede coureur is, of dat hij heel goed gepusht werd vanuit China. Zhou won altijd wel zijn races in de opstapklasses, maar had ook vrijwel altijd topmateriaal ter beschikking en werd meestal toch verslagen door zijn teamgenoten. Nou waren die laatsten doorgaans ook mannen die een flink potje kunnen sturen, zoals bovengenoemde Mick Schumacher. Na een jaar kunnen we wel stellen dat Guanyu wel Formule 1-materiaal is. In zijn eerste race haalde hij al meteen punten. Het verschil met zijn teamgenoot Bottas qua punten is wel heel erg groot (Bottas haalde 44 punten).

Maar, vergeet niet dat de meeste punten behaald werden in het begin van het seizoen, toen de Chinese coureur nog aan het acclimatiseren was aan de raceklasse en de Alfa Romeo snel. De verrassende snelheid van de Alfa Romeo verdween halverwege het seizoen, dus punten scoren werd toen een stuk lastiger voor beide coureurs.

Zhou reed redelijk klinisch en onopvallend. Aan de andere kant kan je ook zeggen, hij maakte relatief weinig fouten en ging telkens beter ten opzichte van zijn teamgenoot. Voor een eerste jaar is dat gewoon keurig. Uiteraard zijn er zat punten ter verbetering, maar voor nu: dikke prima.

Lance Stroll

Cijfer: 6

Aantal punten: 18

Stand in WK: 15

Een van de meest wonderbaarlijke gevallen in de F1 is Lance Stroll. De Canadees is nog erg jong (24), maar heeft er inmiddels al 6 seizoenen opzitten. Hij heeft al drie keer op het podium gestaan en zelfs een pole gehaald. Tegelijkertijd loopt niemand echt weg met hem.

De Aston Martin dit jaar was een tikkeltje wisselvallig, maar dat was Lance ook. Te vaak reed hij achteraan de middenmoot van het veld. Gelukkig, als de auto in staat was, kon hij geregeld mooie dingen laten zien. Helaas werden die ook gecombineerd met een dom foutje.

Zo deed hij uitstekende zaken tijdens de GP van Amerika, maar ging het fout met Alonso. Zijn start bij de GP van Japan was episch, maar het eindresultaat teleurstellend. Er schuilt ergens een goede coureur in Lance, maar het komt er te weinig uit. Als Lawrence Stroll heel eerlijk is, vervangt hij Stroll voor een betere coureur. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren totdat Lance misschien tegen de 30 loopt en zin heeft in een rol als teambaas ofzo. Verwacht in ieder geval dat Alonso rondjes rijdt om Stroll volgend jaar.

Yuki Tsunoda

Cijfer: 6

Aantal punten: 12

Stand in WK: 17

Het is eventjes graven naar tijden dat AlphaTauri (ook onder de naam Toro Rosso) er zo ver naast zat als dit jaar. Te vaak was de auto niet in staat om Q2 te halen. Dit jaar was Yuki aanzienlijk minder zichtbaar (en hoorbaar!) dan vorig jaar. De Japanse coureur maakte namelijk aanzienlijk minder fouten dan vorig jaar, hoewel zijn actie in Montréal zeldzaam knullig was.

In de kwalificatie deed hij het aanzienlijk beter dan vorig jaar. Geregeld wist hij Pierre Gasly voor te blijven in de kwalificatie. De auto was gewoon een draak dit jaar. Tsunoda had geregeld pech en gedurende het seizoen werd het verschil met de rest telkens groter. Het zusterteam van Red Bull lijkt zijn zinnen al op volgend jaar te zetten.

Pierre Gasly

Cijfer: 6+

Aantal punten: 23

Stand in WK: 12

Pierre Gasly was de grote verrassing van 2021. Bij Toro Rosso en AlphaTauri heeft Pierre het altijd erg goed gedaan. Dit jaar was echter een stuk minder. De resultaten waren sec genomen nog wel beter dan die van Yuki Tsunoda, maar niet met de marge die je zou mogen verwachten van de Fransman. Ook hij reed hij te vaak doelloos achteraan het middenveld en er waren weinig verrassingen in de kwalificaties.

Nu was het ook erg lastig om met de AlphaTauri punten te pakken. Het is immers niet voor niets het negende team van de grid. Wel hadden we verwacht dat in lastige situaties Pierre Gasly iets vaker het voortouw zou pakken en het team plus Yuki erdoorheen zou slepen. Of dan maar zou kiezen voor een gewaagde strategie. Of in ieder geval iets in die richting. 2022 was een solide jaar van Gasly, maar we weten zeker dat Alpine hem binnen heeft gehaald op basis van de prestaties van 2020 en 2021, niet die van 2022.

Valtteri Bottas

Cijfer: 6+

Aantal punten: 49

Stand in WK: 10

Dit is een beetje een lastige voor ons. Kijk, wij vinden Bottas namelijk een geweldige vent. Maar weet je, als coureur moet je geen geweldige vent zijn. Dan moet je ook af en toe een klootzak zijn. Juist dat gedeelte heeft Bottas niet. Bij Mercedes had hij dat niet nodig, want die auto was zoveel sneller dan de rest dat Bottas een keurige buffer tussen Hamilton en de rest van het veld was. Over één ronde is Bottas een zeer goede coureur, absoluut top 5-materiaal.

Het nadeel is dat hij te lief is voor het middenveld. Hij laat zich te vaak piepelen of geeft te eenvoudig op. Natuurlijk, hij is volwassenen en denkt aan het resultaat voor het team, maar het gif dat hij wel heeft tijdens de kwalificatie, mist hij tijdens de races. Wel een compliment voor Bottas is dat hij punten pakte met de Alfa Romeo toen het erin zat, in het begin van het seizoen. De Alfa was als een van de weinige auto’s op gewicht en had niet zoveel last van porpoising. In de eerste 9 races pakte Bottas 7 maal punten. Vervolgens pakte hij ook in 10 races exact nul punten, dat dan weer wel.

Alexander Albon

Cijfer: 7-

Aantal punten: 4

Stand in WK: 19

De Williams coureur is een bijzonder geval. Hij was veelbelovend in de Toro Rosso, stelde teleur als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull en moest vervolgens een jaartje DTM rijden. Daar deed hij het aardig maar niet zo goed als Liam Lawson, een ander Red Bull talent. Toch tilde Red Bull Albon terug de F1 in door ruimte te creëren bij Williams. Hoe ging dat dan? Nou, uitstekend! Met name vanwege zijn mentaliteit. Let maar eens op bij de boardradio, Albon stelt nog weleens een bijzondere strategie voor en hij is in staat ze uit te voeren.

In veel gevallen betekent dat hij dan niet P15 maar P12 staat. Het valt niemand op, maar het maakt wel het verschil. Omdat Albon vaak boven de auto uitsteeg (figuurlijk), was hij wel in staat om die puntjes te sprokkelen wanneer de kans zich voordeed. Erg knap dat hij zo is teruggekomen na 1,5 jaar achter Verstappen bungelen en een jaartje min of meer aan de zijlijn staan.

Sebastian Vettel

Cijfer: 7

Aantal punten: 37

Stand in WK: 12

Grappig, van 2016 tot medio 2022 is Vettel vaak een gefrustreerde coureur geweest die het vaak niet meer bij kon benen en onnodig veel fouten maakte. Zijn periode bij Aston Martin is eigenlijk ook een behoorlijke flop geweest. Toen hij besloot afscheid te nemen van het de sport, konden we zodoende niet heel erg rouwig zijn. Echter, in de tweede seizoenshelft ging Vettel ineens als een jekko. Zijn zesde plaats op Japan is met het matige materiaal van dit jaar bijvoorbeeld een hoogtepunt dat onder de radar vliegt.

Hij reed uitstekend die race. Ook op Spa en op COTA was hij aanwezig. In de laatste race pakte hij door een andere strategie (en door een goede race pace) zelfs nog wat rondjes aan de leiding mee. Ook in gevecht met andere coureurs leek de Duitser soms opeens weer de oude. Daaraan zagen we glimpen van de pure klasse die Vettel zeker heeft, maar die met terugwerkende kracht vooral geschikt was voor de auto’s die Newey hem gaf aan het begin van het vorige decennium.

Zoals hij de laatste races reed, kon hij wat ons betreft nog een paar jaar doorgaan. Opeens wilde Vettel de deur van een comeback ook niet meer definitief dichtgooien. Maar laten we niet vergeten dat het in het begin van dit seizoen erg (mede door de matige auto) behoorlijk moeizaam ging, dat Stroll soms sneller was en dat Leclerc bij Ferrari liet zien dat het de echte echte pure snelheid er misschien toch niet meer is. Als VET de carrière van Hulkenberg had gehad, dan zouden we hem nog wel zien terugkeren. Maar we snappen ook wel dat hij als viervoudig kampioen geen zin meer heeft in al die heisa het hele jaar om elke race voor P8 te strijden.

Tot zover Deel 1 van het Autoblog Formule 1 eindrapport! Volgende week de top 10! Spannend! Mocht je het hartstochtelijk oneens zijn met de volgorde, kun je uiteraard een onderbouwde suggestie aandragen in de comments!