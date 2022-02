Er is een nieuwe teambaas voor Alonso en Ocon. Je raadt nooit wie het is. Oh, wacht, waarschijnlijk wel.

Er is altijd wel ergens een stoelendans in de Formule 1. De meest bekende is natuurlijk die van de coureurs. Op het moment dat er één coureur een pikante overstap maakt (zoals destijds Daniel Ricciardo van Renault naar McLaren), dan heeft dat gevolgen voor de rest van de rijdersbezettingen van de teams.

Maar ook op andere niveau’s komen er diverse interessante job-hoppers voorbij. Een van de meest pikante is wel de overstap van Otmar Szafnauer. De Roemeense Amerikaan was jarenlang verbonden aan Force India, dat later werd omgedoopt tot Racing Point en onlangs nog tot Aston Martin.

Nieuwe teambaas voor Alonso

Maar nu denk je, ze hadden Laurent Rossi onlangs toch binnengehaald? Dat klopt helemaal, scherp opgelet! Laurent Rossi is de CEO en is de absolute eindbaas. Otmar Szafnauer wordt de teambaas en heeft de dagelijkse leiding in handen, aldus Alpine.

Helemaal als een verrassing komt deze move niet, eigenlijk. Otmar Szafnauer werd al een tijdje gelinkt aan Alpine. Hij wordt dus de teambaas van onder andere Esteban Ocon en Fernando Alonso. Alpine kon ook niet te lang wachten met het bekendmaken van de nieuwe teambaas, want de binnenkort wordt de nieuwe auto onthuld. Dan is het wel handig als er ook een nieuwe teamsbaas bij kan staan.

Oude rot

Szafnauer is een oude rot in het vak die al 33 jaar verbonden is met de autosport. Als coureur was hij niet al te succesvol in de vroege jaren ’90. Vanaf 1998 is hij werkzaam in de F1. Hij begon bij BAR en werd later bij Honda Racing Development de Vice President tot 2008. Vanaf 2009 zat Szafnauer bij Force India.

Bij Alpine zijn ze behoorlijk aan het puinruimen. vorig jaar werd Cyril Abiteboul ontslagen en onlangs werd er nog afscheid genomen van Frans autosporticoon Alain Prost. Naast Otmar Szafnauer is ook Bruno Famin (Executive Director) en Davide Brivio (Director of Racing Expansion Projects) aangesteld bij het Alpine F1 Racing team. Pikant detail, de grote sponsor van Force India, Racing Point en Aston Martin, BWT, verhuist mee met de nieuwe teambaas voor Alonso (en Ocon natuurlijk).