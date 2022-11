Bedrijfswagens en Euronormen, hoe zit het?

De Euronormen worden steeds scherper, moet je dan nog wel een bedrijfswagen met een dieselmotor kopen, of toch een elektrische?

Eigenlijk was het altijd simpel: ben je in de markt voor een bedrijfswagen, dan kocht je een praktische sterke bus met een dieselmotor. Maar tijden veranderen en het klimaat ook. De Euronormen worden steeds strenger en milieuzones in steden schieten als paddenstoelen uit de grond. Wat is dan nu wijsheid?

Waar moet je nu aan denken als je een bedrijfswagen aanschaft. Moet je gaan voor een diesel, volledig elektrisch of zelfs benzine? Die keuze is steeds relevanter. En moeilijker.

Euronormen

Om te beginnen de euronormen. Als je eruit bent wat je nodig hebt qua prestaties (trekgewicht, kilometers per dag, laadvermogen) en dan zowel diesel als elektrisch nog een optie is, is het goed om te kijken waar je met die bus gaat rijden. Kom je veel in de stad, of wil je juist misschien milieubewust overkomen voor je klanten, dan kan elektrisch een goede optie zijn.

Om die steden in te mogen worden de eisen namelijk steeds strenger. Restricties zijn gebaseerd op Euronormen. Op dit moment moeten alle nieuwe auto’s voldoen aan de Euro 6d norm. En die is een stuk strenger dan de Euro 6b norm.

De uitstoot van CO 2 en NO x werd bij de Euro 6b norm alleen op de rollerbank gemeten volgens de NEDC methode. We weten allemaal hoe betrouwbaar dat bleek te zijn (dieselgate). Voor de Euro 6d norm is een rollenbank test niet meer voldoende. De uitstoot wordt gemeten zowel in de praktijk als op de rollenbank en volgens de WLTP methode.

Huh? Van b naar d?

De oplettende lezer ziet dat we het hebben over 6b en 6d. Dat klopt, de 6c norm stond gepland voor 2017, maar is eigenlijk direct vervangen door 6d-temp en daarna door 6d. Dit komt door de illegale software die onder andere bij de Volkswagens werd aangetroffen om bij een rollenbank betere uitslagen te scoren dan in de praktijk. Die software had het merk wel onder controle.

De WLTP methode en de RDE-norm (Real Drive Emission) werden ingevoerd en zo hebben we Euro 6c bijna helemaal overgeslagen.

Oké en nu?

Er zijn op dit moment in Nederland vier steden waar een milieuzone ingesteld is voor personen- en bestelauto’s. Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. Hier mag je alleen inrijden als je auto voldoet aan minimaal de Euro 4 norm. Of je auto er in mag kun je checken door je kenteken op de site van moedertje staat in te voeren.

Goed om rekening mee te houden als je een occasion koopt. Maar een nieuwe auto moet misschien langer mee en dan is het wel goed om ook naar de toekomst te kijken. Zo wil Amsterdam vanaf 1 januari 2025 alleen nog uitstootvrije vrachtauto’s, autobussen en bestelauto’s toelaten. Volledig elektrische busjes en bedrijfswagens op waterstof dus.

In Utrecht gaat ook een verscherping in op dezelfde dag. Dieselauto’s moeten minimaal voldoen aan de Euro 5 norm en bestelauto’s mogen alleen de stad in als ze uitstootvrij zijn.

Buitenland

Voor wie regelmatig de grens over gaat is het goed om ook even over de grens te kijken. Zo zijn er bijvoorbeeld in veel Duitse binnensteden milieuzones actief. Daarvoor moet je een sticker op je voorruit hebben die met een groot getal de Euro-norm van je auto aangeeft.

In nagenoeg alle milieuzones heb je inmiddels minimaal een groene Euro 4 sticker nodig (64 van de 65 lage emissiezones). Goed om je vooraf in te lezen. Naar de kerstmarkt in Oberhausen of Düsseldorf kan niet zonder een groene Umweltplakette. Overigens moeten alle auto’s binnen de zone een sticker hebben, dus ook emissievrije auto’s. De sticker is online makkelijk te bestellen en kost zo’n 12,50 euro.

België

In België zijn ze nog strenger. Een milieuzone heet hier een lage-emissiezone. Omdat België een complex land met drie gewesten is, zijn de regels overal anders. Op dit moment zijn er in Brussel, Antwerpen en Gent milieuzones ingesteld.

In Brussel is de ring vrijgesteld, dus onderweg naar de zon mag je doorknallen. Je diesel besteller met emissienorm 1, 2, 3 en 4 mag Brussel niet meer in. Voor acht dagen per jaar kun je een ontheffing kopen (35 euro per keer). Vanaf 2025 mag ook Euro 5 diesel niet meer de stad in. Boete voor overtreding is 350 euro

In Antwerpen geldt de zone voor de binnenstad en de linkeroever. Tot 2025 mag je nog met Euro 5 en Euro 6 diesel binnenrijden. Voor een diesel met Euro 4 geldt net als in Brussel de mogelijkheid om acht keer per jaar een dagpas aan te schaffen voor 35 euro.

Na 2025 verschuift dit een Euronorm omhoog. Dan mag je alleen met Euro 6 norm diesels de stad nog in. Dagpassen alleen voor Euro 5. In 2027 Alleen nog met Euro 6d en dagpassen voor Euro 6a, 6b, 6c, 6d-temp. De boete hier bedraagt 150 euro.

De regels voor Gent (net als Antwerpen in het Vlaams gewest) zijn nagenoeg hetzelfde. In Wallonië zijn er op dit moment nog geen steden met een lage emissiezone.

Frankrijk

Dan Frankrijk nog even snel. Hier is de regelgeving net als in Duitsland nationaal geregeld. Alle stadscentra of departementen kunnen een milieuzone instellen. Parijs heeft hem in ieder geval permanent. Tijdelijk door bijvoorbeeld smog instellen kan in Frankrijk ook.

Parijs heeft standaard van 8 tot 20 uur een lage emissiezone. In die zone mogen alleen voertuigen rijden met een milieusticker 0 t/m 3. De getallen corresponderen in Frankrijk overigens niet met de Euronormen, want Fransen… In Parijs kan in tijden van bijvoorbeeld smog ook worden aangescherpt. Dat wordt dan lokaal aangegeven.

De Franse Crit’air sticker is ook geldig in het Zwitserse Genève en is alleen direct bij de Franse overheid te bestellen voor 4,51 euro.

Een hoop over na te denken dus als je een bedrijfswagen aanschaft. Niet alleen over het gebruik moet je nadenken bij de keuze voor je motorisering, maar ook over je bestemming en hoe lang je nog met de bedrijfswagen vooruit wil.