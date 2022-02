Dit is de nieuwe bolide van Alonso en Ocon

De Racing Poi… pardon, de Alpine A522 is hier.

In 2021 mochten we een ‘nieuw’ team verwelkomen op de grid: Alpine. Uiteraard was dit gewoon het team van Renault, maar dit betekende wel dat de auto een compleet nieuwe look kreeg qua livery. De auto was nu gehuld in de Franse nationale kleur. Hartstikke leuk voor de Fransen natuurlijk. Des te meer omdat Alpine ook een Franse coureur heeft.

Het Franse team gaat nu het tweede jaar in. Zojuist werd de gloednieuwe auto voor 2022 gepresenteerd: de Alpine A522. Dit gebeurde in het bijzijn van Renault CEO Luca de Meo, de beide rijders én Otmar Szafnauer. Waarom de teambaas van Aston Martin bij de onthulling van de nieuwe Alpine is? Omdat hij niet langer teambaas is van Aston Martin, maar van Alpine.

Alpine had vorig jaar een van de fraaiste liveries, maar helaas werd het de ontwerpers dit jaar een beetje lastig gemaakt. Alpine heeft namelijk een nieuwe titelsponsor in de vorm van BWT. En de huiskleur van BWT is roze. Je weet wel, die kleur van de Racing Point’s.

Het resultaat is dat de Franse nationale kleur dus deels heeft moeten wijken voor roze. De livery wordt er daarmee niet meteen fraaier op. En het Franse publiek moet straks oppassen dat ze niet per ongeluk voor Williams gaan juichen. Die auto is namelijk wél volledig blauw.

De CEO van Alpine – die uiteraard ook van de partij was – spreekt de ambitie uit dat ze minimaal hetzelfde resultaat als vorig jaar willen behalen. Dat betekent dus dat Alpine minstens vijfde moet worden. In 2021 zat meer dan een vijfde positie er overigens absoluut niet in. Het gat met McLaren was met 120 punten gigantisch. Maar wie weet liggen de kaarten in 2022 anders.

De Alpine A522 zal deze week al voor het eerst in actie komen, want woensdag tot en met vrijdag is de eerste testsessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

UPDATE: Alpine tovert nóg een livery uit de hoge hoed. Deze is bijna volledig roze. Ze noemen dit de ‘season opener spec’. Dit houdt in dat ze de eerste twee races van het seizoen (in Bahrein en Saoedi-Arabië dus) met een volledig roze auto zullen rijden.