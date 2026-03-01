Lijstje: nog voorbeelden van dezelfde naam, hele andere auto

Dezelfde naam, toch een hele andere auto, het gebeurt toch vaker dan je soms doorhebt.

Ferrari komt binnenkort met hun allereerste EV en hij heet Luce. Het interieur werd gedeeld en er komt mondjesmaat info naar buiten over wat het ding allemaal gaat doen. Liefhebbers van oude Mazda’s weten dat dit niet de eerste auto is die Luce heet. Er was een serie coupés en sedans van de jaren ’70 tot en met ’90 die Mazda Luce heette. Het is zo’n naam die a) niet echt vast te leggen is en b) als dat wel zo was, dan zal Mazda inmiddels de rechten niet meer bezitten omdat het zo lang geleden is.

Dezelfde naam, andere auto

Het zorgt er in ieder geval voor dat een Ferrari dezelfde naam als een hele andere auto heeft. Want dat gebeurt wel eens in autoland, ook met andere merken dan Ferrari. We hebben een paar voorbeelden daarvan al eens gecompileerd, dus bij deze deel twee (houd dat even in je achterhoofd als je voorbeelden in de reacties wil achterlaten!). Ter ere van de Luce hebben we er meerdere voorbeelden van Ferrari ingestopt.

360

Subaru (1958-1971)

Ferrari (1999-2004)

Met getallen is het altijd maar de vraag of je uniek kan zijn. Behalve als je Peugeot bent en alle getallen van drie cijfers met een 0 in het midden vastlegt. De meeste merken hebben er wat minder moeite mee als de namen toevallig overeenkomen. We denken dan ook niet dat Subaru en Ferrari elkaar in de weg zaten met hun 360’s. Subaru noemde hun piepkleine eerste massaproduct 360, omdat de motor voor belastingdoeleinden maar 356 cc groot was. Of in dezelfde trend de naam 356 geskipt werd omdat Porsche die had, is niet bekend. De Ferrari is ook vernoemd naar zijn motorgrootte, maar dan betreft het een 3.6 liter grote V8. Ook wordt de Ferrari bijgestaan door Modena voor de coupé of Spider dan wel Challenge Stradale voor zijn derivaten.

500E

Mercedes (1990-1993)

Fiat (2013-heden)

Een driecijferig getal met een letter als dezelfde naam op een andere auto, dat komt nog wel eens voor. Een letter erachter maakt het ietsje unieker. In het geval van Mercedes bijvoorbeeld, daar stonden de cijfers voor de motorgrootte en de letters voor toevoegingen als T-modell (estate), Coupé of Diesel, met de E voor Einspritzung toen benzine-inspuiting steeds normaler werd. Dat leverde op dat de half door Porsche ontwikkelde 500E (W124) stond voor de 5.0 liter grote V8 met benzine-inspuiting. Bij Fiat betreft het ook weer een afgeronde motorgrootte van 479 cc in de originele 500, wat de nieuweling uit 2007 overnam als retromodel. Toen daar in 2013 een EV-versie van kwam, werd de letter E toegevoegd. Fonetisch is er een verschil, want Mercedes gebruikte een hoofdletter E en Fiat een kleine e.

850

Fiat (1964-1973)

Volvo (1991-1996)

Eentje uit de reacties van het vorige artikel, waarvoor dank! De middenklasser van Fiat uit de jaren ’60 en ’70 heette 850, wederom vanwege een 843 cc grote motor. Zo simpel kon dat zijn. De 850 hield maar één generatie vol totdat de naam weer afgelost werd door andere cijfers als 127 en 133. Bij Volvo werd de naam 20 jaar later gebruikt. In de jaren ’90 kwam de 850 als middelgrote Volvo onder de ‘900’-serie, maar in tegenstelling tot vele vorige Volvo’s heette elke 850 zo met de naam van de motor als extra erbij. Ook Volvo gebruikte de naam 850 maar één generatie, want de flinke vernieuwing in 1996 resulteerde in de S70 en V70, die het systeem introduceerden wat we nu nog kennen. Er was natuurlijk ook nog de BMW ‘850’, maar dat was altijd in combinatie met (C(S))i en is eigenlijk niet de modelnaam, maar als eervolle vermelding staat ‘ie erbij.

Brougham

Cadillac (1965-1992)

Nissan (1979-1999)

Deze is een beetje gemeen, want het betreft voor beide merken lang niet altijd een modelnaam. Toch is de kans het grootst dat je Brougham direct associeert met Cadillac. Modellen als de Eldorado en Fleetwood kregen die naam, wat een knipoog is naar een Britse baron uit de beginperiode van Cadillac. Daarna werd de naam te pas en te onpas gebruikt voor luxueuze Cadillacs, soms in combinatie met andere namen, soms als op zich staand model. Toch heeft Cadillac de naam nooit vastgelegd of bewaakt, waardoor Nissan het ook een goede naam vond voor een luxueuze versie van de vierde generatie Cedric. De Brougham-versie van de grote Nissan-sedan hield het vol tot en met de achtste generatie, vaak in combinatie met VIP.

California

Ferrari (1957-1962; 2008-2017)

Volkswagen (1996-heden)

Wat je veel merkt met dezelfde naam op een compleet andere auto is dat de naam in kwestie wat generiek is. California is daar een goed voorbeeld van, want de Golden State aan de westkust van de VS inspireerde twee compleet tegenovergestelde auto’s. Aan de ene kant wederom een Ferrari. De 250 had in zijn dakloze variant een California-versie, een auto die op veilingen heden ten dage altijd goed scoort. Ferrari bracht de naam in 2008 terug als op zichzelf staande naam voor een kleine(re) cabrio, een model dat eigenlijk de Maserati GranCabrio moest worden. Vandaar dat de California min of meer per ongeluk de allereerste Ferrari met een V8 voorin werd dankzij de 4.7 liter grote unit die je kent uit de GranTurismo en Alfa 8C. Als California T hield de auto het vol tot en met 2017, toen de Portofino het stokje overnam. De andere California is het camperbusje van Volkswagen op basis van de Transporter. In 1996 ging Volkswagen Nutzfahrzeuge verder waar de Westfalia Joker al jaren zit, waarna de naam California werd geïntroduceerd. Die naam wordt nu ook gebruikt voor de Grand California op basis van de Crafter en de Caddy California op basis van de, eh, Caddy.

Fusion

Ford (2001-2012)

Ford (2005-2020)

Zoals in de vorige editie eveneens besproken kan het gebeuren dat dezelfde naam op een compleet andere auto binnen een merk verschijnt. Wat minder vaak gebeurt is dezelfde naam op twee compleet andere auto’s van hetzelfde merk op een hele andere plek in de wereld. Zo had Ford bij ons de Fusion, een soort Fiesta op stelten als kleine MPV. Deze hield het één generatie voor. Parallel aan de Europese Fusion had je de Amerikaanse Fusion, een kleine broer voor de Taurus. Een sedan dus, ongeveer ter grootte van onze Mondeo. Als Contour sloeg onze Mondeo niet zo aan in de VS, dus werd een op maat gemaakt model -de Fusion- beter ontvangen. Vandaar dat de Amerikaanse Fusion het langer volhield in drie generaties. Grappig genoeg was de derde generatie uit 2012 een soort voorbode voor onze Mondeo, want een paar jaar later kregen wij een mild herziene Fusion als vierde generatie Mondeo.

GLC

Mazda (1977-1985)

Mercedes (2015-heden)

Ferrari pakt met de Luce dus een naam die Mazda al jaren eerder had gebruikt. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Alleen dan met de wat algemenere naam GLC. De Mazda GLC was een exportversie van de Familia of 323 voor de VS. GLC stond in deze context voor Great Little Car. Ja, echt. Little was ‘ie voor Amerikanen zeker, great viel ietwat tegen aangezien de GLC het maar een paar jaar volhield. De Amerikanen hebben daarna wel vrij identieke versies van onze 323 gezien als Familia. De naam GLC is verder een kort stukje geschiedenis in autoland. Totdat Mercedes hun namen ging stroomlijnen en SUV-versies bijgestaan werden door de term GL voor Geländewagen. De ‘lage’ auto waarmee de GL’s hun segment delen geven een letter, dus GLA voor de kleinste, GLE voor de middelgrote en GLS voor de topper. En de middenklasser? Dat werd de GLC, wat bij Mercedes dus staat voor Geländewagen op C-basis. Geen Great Little Car, maar wel eentje die in zijn inmiddels derde generatie van succes mag genieten.

GTR

Nissan (2007-2025)

Mercedes-AMG (2017-2022)

Toevoegingen als GT, GTI, GTS, GTR en tegenwoordig zelfs GTD, die kennen we wel als trimniveaus. Soms vind een fabrikant een GT-naam afdoende als model. Ergens wel slim, want dat is zo generiek dat je dan direct de merknaam erbij vermeldt. Na jarenlang GT-R gebruiken als topversie voor de Skyline, besloot Nissan dat de R35-generatie veel verder van de Skyline af ging staan. Vandaar dat dit enkel de GT-R werd vanaf 2007. Bij Mercedes is het een gevalletje van het net benoemde GT op zich, want in ‘AMG GT’ hoort het AMG-gedeelte officieel bij het submerk Mercedes-AMG. Toevoegingen voor sportievere modellen werden dus GT S, GT C en in het geval van de 585 pk sterke toenmalige topversie, GT R. Wederom een klein fonetisch verschil, want Nissan GT-R is met een streepje en Mercedes-AMG GT R is met een spatie.

Monza

Ferrari (1953-1957; 2018-2022)

Chevrolet (1975-1996; 2019-heden)

Opel (1978-1986)

Circuitnamen zijn ook vaak voer voor dezelfde naam op volledig andere auto’s. Neem Monza, het circuit waar nog steeds de GP van Italië verreden wordt. Uiteraard heeft Ferrari die naam wel eens gebruikt. In eerste instantie voor een serie raceauto’s uit de begindagen van de Formule 1 en een paar andere series, wat opleverde dat de meeste Monza’s het soort auto werden dat geen voorruit en dak heeft. Dat zorgde er dan weer voor dat de naam Monza hergebruikt werd voor het eerste hoofdstuk uit de Icona-serie van Ferrari in 2019, met de Monza SP1 en SP2. In de lange sabbatical van de naam Monza hebben zowel Chevrolet als Opel de naam Monza nog gebruikt. Chevrolet voor een serie ‘2+2 coupés’ van 1975 tot en met 1996 en sinds 2019 weer voor een Chinese compacte sedan. In Latijns-Amerika is zelfs nog een tijdje een gerebadgede Opel Ascona verkocht als Chevy Monza. Over Opel gesproken: ook die hebben de naam Monza een tijdje gebruikt voor een grote coupé boven de Manta. Die inslag voor de naam Monza is veruit het kortst gebruikt.

S1

Audi (1984-1985)

Audi (2014-2018)

Bewijs dat dezelfde naam soms per ongeluk twee betekenissen kan hebben, bewijst Audi. S1 werd gebruikt als de naam om de evolutie van de Sport Quattro aan te duiden ten opzichte van de ‘normale’ Quattro A1 en A2. De Sport Quattro S1 was de heftigste rallyauto van het merk voor Group B, die het einde van die klasse in 1986 nog heeft meegemaakt. Let wel: het systeem dat Audi ging gebruiken met een letter en een cijfer was toen nog toekomstmuziek. Toen dat wel gebeurde kregen de reguliere Audi’s in de line-up de letter A met een getal dat de plaats in het gamma aanduidt, terwijl sportieve modellen de letter S kregen met datzelfde getal. Wat er vervolgens gebeurt met een sportieve versie van de op de Polo gebaseerde Audi A1 (Typ. 8X) kan je zelf invullen: dat werd wederom de S1. Stom toeval en logica.

XM

Citroën (1989-2000)

BMW (2023-heden)

Grote, zwevende Citroën-sedans: het merk is er groot mee geworden. De ID/DS en later de CX zijn bekende voorbeelden. Aan het einde van de jaren ’80 en door de hele jaren ’90 werd de opvolger van de CX de XM. Een auto die een veel moderner Citroën moest inluiden, maar wel door te doen waar Citroëns bekend om staan: comfort, luxe en zweven. Net als DS en CX werd de naam XM na het einde in 2000 niet meer gebruikt binnen het merk. In 2023 wel door een ander merk. BMW besloot dat de ultieme SUV van M, het halo-project van het sportmerk, simpelweg XM moest gaan heten vanwege de combinatie SUV (X) en M. Maareh, dat is een Citroën, toch? Ja, het schijnt dat BMW serieus heeft gepraat met Citroën over deze naam en de Fransen het goedkeurde. Dit omdat Citroën vond dat de naam C5 X leek op X5 terwijl BMW daar nooit over heeft geklaagd. Tsja.

BONUS: F150

Ford (1972-heden)

Ferrari (2011)

Dan een naam die eigenlijk nooit het daglicht heeft gezien, officieel dan. Ferrari gebruikt te pas en te onpas de letter F voor hun nummers, wat natuurlijk staat voor Ferrari. Ter ere van 150 jaar sinds Italië officieel het Koninkrijk van Italië werd in 1861, noemde Ferrari hun F1-auto in 2011 de F150. F voor Ferrari, 150 voor het jaartal. Helaas kon dat niet zo maar. Soms is het kiezen van dezelfde naam als een ander merk een grappig toeval en begrijp je dat de F1-auto niet dezelfde auto is als een Ford-pickup. Helaas heeft Ford voor die laatste wel de rechten voor de naam F-150 in handen. Dus werd een boze brief de kant van Ferrari opgestuurd, waardoor twee maanden na de onthulling van de Ferrari F150 de naam veranderd werd in Ferrari F150th, officieus zelfs zonder Ferrari ervoor omdat het merk zo kon claimen dat daar de F voor stond. Toch hield Ford hun poot stijf en werd de F1-auto de Ferrari 150º Italia, waar het graden-teken staat voor ‘ste’. Dat zorgde ervoor dat Ford vrede had met de naam. Een bijzondere overeenkomst die bovendien twee compleet verschillende auto’s (eentje niet eens voor de straat) aanduidt, maar wel verder bewijs dat Ford namen heel serieus neemt.