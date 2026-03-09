Ferrari Luce laat zich heel even zien in nieuwe teaser

De eerste elektrische Ferrari kruipt langzaam uit de schaduw

Ferrari weet precies hoe je autoliefhebbers moet plagen. Laat een paar seconden video los, toon nauwelijks iets en kijk vervolgens hoe het internet zichzelf gek speculeert. Dat is precies wat er nu gebeurt. Maranello heeft een teaser gedeeld van de Luce en hoewel je amper iets ziet, is het toch meteen duidelijk dat hier iets belangrijks aan zit te komen.

Ferrari speelt weer het teaser-spel

In de korte teaser die Ferrari heeft gedeeld zien we eigenlijk vooral duisternis. Pas na een paar momenten verschijnt er iets dat lijkt op een auto.

Dat is natuurlijk niet helemaal toeval. Ferrari weet als geen ander dat een paar frames genoeg zijn om fans, forumhelden, en YouTube-analisten wekenlang wakker te houden. Toch verraadt de teaser wel al een paar interessante details. Zo lijkt de EV een lange motorkap te krijgen en een vloeiende daklijn, wat hem duidelijk sportief laat ogen.

Wat wel enigszins opvalt is dat de neus vrij lang oogt, ondanks het feit dat er straks geen traditionele brandstofslurper onder ligt. De voorkant lijkt qua houding zelfs wel een beetje te verwijzen naar de Purosangue, Ferrari’s eerste hoge model.

Geen supercar maar een elektrische crossover

Volgens de eerste informatie wordt de nieuwe Ferrari Luce geen lage tweezits supercar, maar dus een elektrische crossover. Een slimme keuze van Ferrari want dat segment is tegenwoordig enorm populair. Zelfs bij merken die eigenlijk ooit alleen maar sportwagens bouwden.

De auto zou iets compacter worden dan de Purosangue, maar nog steeds een flinke wielbasis krijgen van ongeveer 3 meter. Dat moet dan weer gaan zorgen voor voldoende ruimte voor vier passagiers en de nodige bagage. Praktisch dus, al blijft het natuurlijk een Ferrari en geen verhuisbus.

Wat design betreft zal de Luce waarschijnlijk flink afwijken van de rest van het Gamma en kiest Ferrari voor een eigen vormtaal zodat de auto meteen herkenbaar is. Wij zijn vooral benieuwd.