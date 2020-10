Oeps, foutje: Tesla vergeet dak van Model Y vast te lijmen? - Autoblog.nl

Je vraagt je af hoe het kan gebeuren, toch is het zo. Tesla vergat het dak van een Model Y vast te lijmen.

We hebben al vaak geschreven over de productieproblemen van Tesla, maar deze Model Y spant misschien wel de kroon. Zoals we wel vaker hebben gezien bij auto’s, heeft de crossover namelijk een glazen panorama-dak. In het geval van de Model Y, spant deze de gehele bovenzijde. Volgens Tesla zorgt dit voor ‘extra hoofdruimte en een naadloze blik naar de hemel’.

Nu staat het niet expliciet bij de Model Y-pagina genoemd, maar eigenlijk gingen wij er vanuit dat dit glazen plafond op de een of andere manier zou zijn vastgemaakt aan de carrosserie. Met lijm, bijvoorbeeld. Kennelijk is dat niet altijd het geval. Op Reddit vertelt een Amerikaan namelijk een verhaal over de Model Y die zijn pa gisteren heeft gekocht. Zijn zoon moest mee om te helpen met enige techproblemen die met de Model Y zou ontstaan. Problemen ontstonden er wel, maar die hadden niks te maken met de computersystemen van de Model Y.

Tijdens het rijden hoorden ze namelijk ineens veel wind. De Reddit-poster dacht dat er een raam openstond, maar het bleek iets anders te zijn. Een minuut later waaide het complete glazen dak namelijk weg, om op de snelweg te belanden. En had zijn vader dus een cabrio-Model Y gekocht, zoals op onderstaande video is te zien.

Het duo besloot na het wegwaaien van het dak niet meer richting huis te rijden, maar reden ze terug naar de dealer. Ook belden ze de lokale autoriteiten, om ze te laten weten dat er een glazen dak op de snelweg ligt. De Tesla-manager bij de dealer zou hebben gezegd dat de lijm van het dak niet goed was. Of dat ze simpelweg waren vergeten het dak van de Model Y vast te lijmen. Je zou denken dat een autofabrikant dit wel doorheeft, maar bij Tesla is het niet eens zo heel verbazingwekkend meer. De manager zei de auto gratis te repareren, maar de koper had liever zijn geld terug. Welke auto ze nu gaan kopen, weten ze nog niet, ‘al zal het waarschijnlijk geen Tesla zijn’.