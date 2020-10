De 13 gaafste Opels die geen Opels zijn - Autoblog.nl

Desondanks hadden wij graag deze toffe auto’s als Opel op de Nederlandse weg gezien.

Soms wil het nog weleens gebeuren dat het nieuws onder sneeuwt. Dan gebeurt er zoveel in de autowereld en de woonplaats van Dave Roelvink dat het helemaal overloopt. In de tussentijd hebben wij namelijk bijna over het hoofd gezien dat Vauxhall een nieuw logo krijgt.

Nu worden Vauxhalls hier in Nederland niet verkocht. De auto’s die bij onze buren in Rüsselsheim van de band lopen, zijn gewoon Opels. Sterker nog, de auto’s die in Luton van de band lopen zijn gewoon Opels, maar dan met een Vauxhall badge. En die badge is onlangs vernieuwd. Net als meerdere logo’s van de laatste tijd is het logo nu ‘2D’ en simpeler.

Maar zoals jullie zien, zou dat wel een héél kort artikeltje worden. Daarom gaan we nu ons heel even verdiepen in Vauxhall. In Groot-Brittannië zijn er enorm veel petrolheads en de leuke en sportieve uitvoeringen van auto’s zijn daar veel populairder. Dat betekent dus ook dat Vauxhall enkele auto’s heeft verkocht, die wij niet kregen.

Dit zijn 13 toffe Opels die wij helaas niet kregen:

Vauxhall XVR Concept

1966

We gaan geregeld de ‘VXR’-naam tegenkomen in dit artikel. De afkomst komt bij de XVR vandaan. Dezelfde letters in een andere volgorde. De XVR was een concept car om aan te tonen dat het ietwat duffe Vauxhall ook sexy en gewaagd kon zijn. Eerlijk is eerlijk, de wulpse vormen zijn erg fraai. Die lange neus en korte, wulpse bips geeft de auto een fraai voorkomen. Overigens ziet de XVR er véél sneller uit dan hij was: de tweeliter viercilinder was goed voor 100 hele pk’s. Er zijn drie exemplaren van gebouwd, eentje is daarvan overgebleven en staat in het Vauxhall musuem.

Vauxhall Firenza High Performance

1973

Je kan de Vauxhall Firenza een beetje zien als een Opel Astra Coupé, een soort Manta achtige auto. De tweedeurs achterwielaangedreven coupé was net als de Manta gericht op Jan Modaal die ook weleens lol wilde beleven. In 1973 werd de Firenza HP (High Performance) toegevoegd aan de range, maar deze kreeg al snel de bijnaam ‘Droopsnoot’, van wege de aerodynamische voorzijde. De 132 pk sterke 2.2 viercilinder stond garant voor prima prestaties voor zijn tijd. Er zijn er slechts 204 van gebouwd.

Vauxhall Firenza Baby Bertha

1976

Vauxhall wilde destijds hun range uitbreiden met een groter model dat ook met V8 aangeboden zou worden, de Vauxhall Ventora. Zie het een beetje als de Rover Vitesse van Vauxhall. Daar zou dan ook mee geracet gaan worden. Dat werd ook eventjes gedaan, totdat de auto crashte. Met de onderdelen bouwde men de Firenza raceauto op. Deze werd ontworpen door ondermeer Frank Costin (inderdaad, de Cos in Cosworth). De Firenza raceauto had een 5.0 V8 met 476 pk en 515 Nm en woog slechts 1.000 kg. Met Gerry Marshal aan het stuurwiel was de tot ‘Big Bertha’ omgedoopte auto enorm succesvol: hij won 42 races.

Vauxhall Magnum Sportshatch

1976

Uiteraard is zo’n lijstje leuk om te maken vanwege de obscure auto’s die voorbij kunnen komen. Uiteraard doen we de Usual Suspects erbij, maar voor de liefhebber hebben we ook nog de echte underdogs. En veel meer onbekend dan de Magnum Sportshatch gaat het niet worden. Het idee was om de sportieve aspiraties van de Firenza te combineren met praktische eigenschappen. Inderdaad, een raszuivere Shooting Brake eigenlijk. In tegenstelling tot de CLA Shooting Brake ís deze auto er wel eentje maar heet ie niet zo. In 1976 zijn er 197 van gebouwd, allemaal met handbak en de 2.3 motor.

Vauxhall Chevette 2300 HS

1978

Geregeld komen er hot hatches voorbij die het serieuze sportwagens echt lastig kunnen maken. De Vauxhall Chevette 2300 HS was zo’n auto. Zoals de meeste gave auto’s is het in principe een homologatiespecial. In dit geval voor een rallyauto. De straatversie was voorzien van een 2.3 liter grote viercilinder met 135 pk. Inderdaad, net zoveel als een Opel Corsa-e. Wel is de Vauxhall Chevette 500 kilogram lichter én voorzien van achterwielaandrijving.

Vauxhall Equus

1978

Alle concept cars van Vauxhall waren eigenlijk Opels, maar dan even met het Vauxhall logo erop gefotoshopt. Hun voorlaatste unieke concept car was de Vauxhall Equus, een tweezits Roadster met herkenbare Opel-wielen. De auto is, zoals het een roadster betaamt, voorzien van achterwielaandrijving. Het was geen bijzonder snelle auto, gezien de 2.3 liter viercilinder, maar het ging bij deze auto om de vormen, de lol die je ermee kon hebben en het feit dat de auto zoveel mogelijk gebouwd was met Vauxhall-onderdelen.

Vauxhall Vectra ST200

1996

De Naam ‘ST200’ kennen wij natuurlijk van een Ford Mondeo. En eigenlijk lijkt die Mondeo wel iets op de BTCC race Mondeo. Ook de Vectra ST200 dankt zijn naam aan de BTCC, maar was een paar jaar eerder dan de Mondeo. De basis voor de Vectra ST200 was de SRi V6, maar dan met AP Racing remmen, een opgevoerde V6, 17 inch velgen (Speedline), Koni dempers, dikke bumpers, een spoiler en dikke kuipstoelen. De 200 in de naam ST200 stond voor het aantal pk’s en het aantal gebouwde exemplaren.

Vauxhall Astra Coupe 888

2001

In Nederland kon je de toffe Opel Astra Coupe Turbo krijgen. Dat was een fraaie auto die voornamelijk een ding heel erg goed kon: onnoemelijk hoge snelheden halen. Zelfs met de standaard aanwezige 190 pk kon je bijna 245 km/u halen. Echter, de rest van de auto was er niet op aangepast. Dat was bij de ‘888’ wel het geval. De cijfers 888 zijn de naam van het raceteam van Vauxhall in het BTCC. De auto werd voorzien van een strakker chassis, OZ Super Turismo lichtmetalen velgen en een uiterst smaakgevoelige spoiler. Het was nog geen Focus RS, maar het kwam tenminste in de buurt.

Vauxhall VXR220

2004

Dat de Opel Speedster in het Verenigd Koninkrijk als Vauxhall VX220 verkocht werd, mag geen verrassing zijn. Ook niet dat er daar véél meer zijn verkocht dan in de rest per land in Europa. In Europa waren er twee smaakjes van de Opel Speedster, er waren er vier in Engeland. Naast de ‘gewone’ VX220 en de VX220 Turbo, was er een VX220 Lighting Yellow (gewoon een speciaaltje) en deze VXR220. Deze had 220 pk, straffere ophanging en nog wat wijzigingen. Hiermee was het nog lastiger om een Lotus Elise te kopen. De motor werd later nog gebruikt door de Lotus Europa S. Er zijn 65 exemplaren van de VXR220 gebouwd.

Vauxhall VX Lightning Concept

2003

We kennen de Opel GT nog, dat was een Pontiac Solstice GXP met ander koetswerk of een Saturn Sky Red Line met Opel-logo. De VX Lightning was een styling studie om deze toffe Opel echt als Vauxhall te verkopen. Dus met een eigen koetswerk. Althans, dat was het idee. Het kwam er uiteindelijk nooit van. Sterker nog, zelfs de Vauxhall GT zou het levenslicht nooit zien, de Roadster werd uitsluitend verkocht met het stuur aan de linkerkant.

Vauxhall Monaro

2004

De mooiste toffe Opel van de afgelopen 30 jaar is stiekem een Holden Monaro die als Vauxhall werd verkocht. Je kunt de Vauxhall Monaro misschien het beste zien als een Opel Omega coupé met een enorm dikke V8. Het was een goudeerlijke, ietwat rauwe bruut met veel potentie. Zowel qua onderstel als qua motor. Het was een goedaardige driftlobbes. De 5.7 motor was goed voor 300 pk, maar een ‘VXR’ versie met 400 pk was ook een optie. Dankzij de handbak met extreem lange zesde versnelling kon je de auto zelfs vrij zuinig rijden op lange afstanden.

Vauxhall Monaro VXR500

2006i

De Vauxhall Monaro is er in diverse vormen geweest. Het begon met een reguliere 5.7 (zie boven) en een 5.7 VXR. Beide werden opgevolgd door een Monaro 6.0 en een 6.0 VXR. Als aflsuitertje was er de VXR500. Om het Vauxhall VXR label te versterken werden er shows gedaan met een Maloo VXR, opgefokt tot zo’n 600-650 pk dankzij een enorme supercharger. Het viel de productmanager van Vauxhall op dat die motor het ondanks alle belasting en mishandeling gewoon perfect bleef doen. In principe heeft de VXR500 dezelfde setup, maar dan met 500 pk, zodat ze dezelfde fabrieksgarantie konden blijven geven.

Vauxhall VXR8

2007

Misschien wel de meest perfecte auto ooit gebouwd. Tenminste, als je een gezin hebt en benzine in de achtertuin groeit. De Vauxhall Monaro VXR8 kon je zien als een soort BMW 335i rivaal, maar dan met een plastiekerig dashboard. Oh, en de VXR8 was veel ruimer en had een 6.0 liter grote achtcilinder onder de motorkap. Deze was goed voor zo’n 425 pk. Het was een relaxed beest waarmee je de hooligan kon uithangen, maar ook de familie mee naar je schoonouders kon brengen. Dwars. In 2008 werd de 6.0 vervangen door een 6.2 liter V8.

Vauxhall Astra VXR 888

2008

De originele ‘888’ was nodig omdat Vauxhall zelf er niet al te veel aan had gedaan. Het was gewoon een zeer snelle Astra. Met de Astra VXR was er wel degelijk meer werk verzet. Wij kennen deze auto als de Opel Astra OPC. Die was al behoorlijk aangepast om met de beresterke motor overweg te kunnen. De Astra VXR 888 werd nog verder aangepast. Er kwamen 18″ Team Dynamics velgen onder, net als de racewagens in het BTCC. De VXR 888 werd verlaagd en voorzien van T1-R banden van Toyo. Middels een Remus sportuitlaat en ECU-tune steeg het vermogen van de Z20LEH-motor naar iets meer dan 300 pk.

Vauxhall VXR8 Tourer

2013

Op basis van de VXR8 GTS kwam er in 2013 ook een stationwagon variant. Qua formaat kon deze zich met twee kuub met gemak meten met een E-Klasse stationwagon. De motor van de VXR8 Tourer is een 6.2 V8 met zo’n 437 pk. De accessoires gids was hilarisch. Je kon kiezen uit spatlappen, ventieldopjes, dakdragers en een grote supercharger waarmee het vermogen naar zo’n 550 tot 600 pk steeg. Heerlijk

Vauxhall VXR8 Maloo

2015

Jazeker, ook de ‘Ute’ hebben de Britten gekregen. Omdat het stuur al aan de goede kant staat voor hen, is het eenvoudig importeren. Er reden er daarvoor al een paar rond in het Verenigd Koninkrijk. In principe het zelfde geval als met de VXR8 GTS en de Tourer: je kon ‘m helemaal uit zijn voegen tunen bij de dealer.

Vauxhall VXR8 GTS-R

2017

Het feestje van de Australische toffe Opels die geen Opel zijn eindigde met deze Vauxhall VXR8 GTS-R. In tijden dat de E63 AMG (585 pk) en M5 (570 pk) alsmaar krachtiger werden, was de VXR8 GTS-R met 595 pk nog altijd een tandje krachtiger. De motor was de GM LSA motor, in feite de Camaro ZL-1 motor. Er zijn er slechts 15 van gebouwd. De Vauxhall VXR8 GTS-R was bij lange niet zo goed als een M5, maar wel heel erg veel leuker en eerlijker.

om af te sluiten dan nog wat bewijs van wat er mogelijk is met de auto in kwestie. Zie de video hieronder.