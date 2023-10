Koop de illegale RS6 van vlogger Don de Jong

Don de Jong mag niet meer in Nederland rijden met zijn iets te dikke RS6 en daarom staat ‘ie nu te koop.

Toen een zekere jongeman in 2005 de video ‘Me at the zoo’ uploadde op YouTube had niemand kunnen vermoeden dat je ooit rijk zou kunnen worden met het maken van internetfilmpjes. Inmiddels weten we dat dit wel degelijk kan, zelfs als je jezelf beperkt tot een Nederlands publiek.

Zodoende zijn er dus jonge gasten die de dikste bakken rijden (we zijn helemáál niet jaloers). Neem bijvoorbeeld Don de Jong, die vorig jaar op zijn 23ste een Audi RS6 kocht. En daarmee was zijn budget nog niet op, want hij heeft de auto compleet laten verbouwen.

De RS6 kreeg een tamelijk bizarre bodykit, met belachelijk brede wielkasten en een volstrekt onnodige hoeveelheid carbon flapjes. Uiteraard mocht ook een custom uitlaat niet ontbreken, voor een lekker portie herrie.

Helaas voor Don bleek deze dikke RS6 iets té dik. Nadat hij al meerdere keren langs de kant was gezet, mocht hij op een gegeven moment niet meer verder rijden na een staandehouding. Vanwege de luide uitlaat en de uitstekende delen kreeg de RS6 een WOK-status en moest de auto dus opnieuw gekeurd worden.

Voorafgaand de keuring werd de originele uitlaat weer gemonteerd maar helaas, dat bleek niet genoeg. De auto werd alsnog afgekeurd vanwege de uitstekende delen. In de huidige staat mag er dus niet meer mee gereden worden in Nederland. En daarom besloot Don de auto maar van de hand te doen.

De illegale Audi RS6 van Don de Jong staat inmiddels te koop bij VDM, inderdaad, in Duitsland. Volgens Don zijn ze in Duitsland niet zo moeilijk en kun je daar dus zonder problemen wegrijden met deze auto.

Ondanks het feit dat het een lastige auto is, vraagt VDM er toch de hoofdprijs voor. De vraagprijs is namelijk €169.500, EXCLUSIEF btw en bpm. En er staat doodleuk in de advertentie op Mobile: ‘Graag maken wij voor u een voorstel op Nederlands kenteken inclusief BPM.’ Daarbij was een kleine disclaimer misschien wel op zijn plaats geweest, maar die heb je dus bij deze gekregen.

Mocht je benieuwd zijn hoe de vork precies in de steel zit, in de onderstaande video legt Don precies uit waarom hij de auto weg doet: