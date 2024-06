2.250+ Porsche’s op nieuw Nederlands kenteken in een half jaar!

Elke maand worden zo’n 25 Ferrari’s op een nieuw kenteken gezet, maar bij Porsche praten we toch over hele andere aantallen.

In de vorige drie artikelen keken we naar bijzondere Italiaanse en Engelse (sport)auto’s die in de eerste vijf maanden van dit jaar door de RDW op kenteken zijn gezet. Nu is het tijd voor een blik op de auto’s van onze Oosterburen. Daar gaat het echter niet om enkele tientallen auto’s die gele platen hebben ontvangen, maar om vele tienduizenden. Op zoek dus naar een paar mooie spelden in deze grote hooiberg.

Audi

In mei zagen we een nieuw model van Audi in het RDW register verschijnen, de A3 Allstreet. Het ging om de eerste twee exemplaren, maar daar zal het vast niet bij blijven.

R8

Leuk natuurlijk, zo’n nieuwe A3, maar hoe zit het met de wat exclusievere types? De meeste sportieve Audi van dit moment is natuurlijk de R8. Negen werden er op kenteken gezet, allemaal exemplaren die eerder al in het buitenland een tijdje hadden rondgereden. Acht stuks met de 5.2 liter V10 en twee daarvan de Spyder uitvoering. Prachtige sportauto’s met een nieuwprijs van rond de 3 ton en een vermogen tussen de 540 en 620 PK.

Sport Quattro

Foto: MilanWH (niet de auto in kwestie)

De motor van de Sport Quattro is ongeveer de helft van die uit de R8: een vijfcilinder met 2.133 cc en een vermogen van 306 PK. In deze tijd is dat vermogen niet zo indrukwekkend, maar als je teruggaat naar 1984 en deze ‘Sport Quattro’ noemt dan gaat er bij vele Audi liefhebbers toch wel een belletje rinkelen. In mei is er dus eentje (van de 220) op Nederlands kenteken gekomen. Dat is overigens niet de auto die voorbijkwam als Autoblog Spot van de Week.

RS6 Avant

Het is toch wel één van de meest indrukwekkende stationwagens, de RS6 Avant. Een echte wolf in schaapskleren. Kinderen op de achterbank, kofferbak volgepropt en met 600 pk over de Autobahn jakkeren, gewoon omdat het kan. Zo’n 70 stuks zijn er weer op kenteken gezet en geen enkele daarvan was volledig nieuw. Een paar jaartjes oud en dan uit het buitenland halen om op die manier wat aan BPM te besparen.

Foto credit: Autohaus Exclusive

De duurste RS6 Avant (C8) die recent geregistreerd is, heeft een catalogusprijs van maar liefst €462.831. Het blijkt ook geen gewone te zijn, maar een Mansory uitvoering. Deze auto was van een voetballer (verrassing!), namelijk Frank Ribbery. Vandaar ook de letters FR op de motorkap.

800 PK

Voor de meest krachtige Audi die in de eerste vijf maanden geregistreerd is, moeten we een kijkje nemen bij de RS Q8. Standaard heeft dit model ‘maar’ 600 PK, maar als Urban zich er mee gaat bemoeien, dan krijgen we bij de RDW een vermogen te zien van 579 kW, oftewel 787 PK.

BMW

Bij de BMW’s die geregistreerd werden is er zeker geen gebrek aan dure en zeer krachtige auto’s. Om even wat voorbeelden te noemen: 11x i7 M70 xDrive, 18x M8 Competition, 14x X5 M Competition, 4x X6 M Competition en 22x XM Label Red.

M1 en Z8

De meest opvallende RDW registraties zijn twee modellen die wat ouder zijn. De eerste is een rode BMW M1 die in begin 2008 op Nederlands kenteken werd geregistreerd, maar die daarna weer naar het buitenland vertrok. Begin dit jaar kwam de auto terug en werd deze zelfs op het oude kenteken geregistreerd. Wel met een recente datum eerste tenaamstelling Nederland, waarschijnlijk omdat ze de originele datum niet meer wisten. Helaas is de auto eind mei opnieuw geëxporteerd. Jammer, want zo’n M1 is een geweldig interessante auto, met een productieaantal van slechts 453 stuks.

Ook bijzonder is de BMW Z8, waarbij de ontwerpers flink hebben gekeken naar de iconische BMW 507 uit de jaren ’50. Van de Z8 werden uiteindelijk 5.703 exemplaren gebouwd, uitgevoerd met een mooie V8 met 4.9 liter, welke in de laatste jaren vervangen werd door de 4.8 liter Alpina uitvoering. In mei is er opnieuw een Z8 op kenteken gekomen, waardoor de teller voor dit model op 35 komt te staan.

Mercedes-Benz

De lijst met Benzen die een nieuw kenteken hebben ontvangen, is eigenlijk bijna te lang. Vooral als je je bedenkt dat er maar liefst 370 registraties waren van een ‘63’, wat bij bijna alle modellen de topuitvoering is. Dus gaan we op zoek naar wat andere opvallende zaken.

Klassiekers

Bij de klassiekers zien we twee opvallende vooroorlogse exemplaren, een blauwe 170V Cabriolet uit 1939 en een bruine 320N Cabriolet uit 1938. Toch gaat je blik snel richting een zwart 300 SL Roadster uit 1960. Meer details over deze auto zijn (nog) niet bekend, maar eigenlijk zegt de naam al meer dan genoeg.

G-Wagon

Der Geländewagen, de Mercedes G-Klasse. Voor de ene een lelijke vierkante bak, voor de andere een robuuste, betrouwbare en luxe reiswagen. Hoe dan ook, de G 63 uitvoering blijft toch een indrukwekkende, dure en krachtige verschijning. In de eerste vijf maanden zijn er ruim 50 op kenteken gezet. Soms als bedrijfsauto, dat blijft nog een tijdje interessant vanwege de BPM vrijstelling.

Onder de G 63’s vinden we zowel de duurste Mercedes als de krachtigste. Bij de duurste kijken we dan naar de geregistreerde catalogusprijs (nieuwprijs). Daar komen we een bedrag tegen van maar liefst €521.002. Een hoop centjes dus, hoewel verdere details niet bekend zijn. Bij een ander exemplaar staat in de RDW gegevens een vermogen van 588 kW genoteerd, omgerekend zo’n 800 PK. Geen verrassing dat het hier gaat om een Brabus 800 versie.

Porsche

Meer dan 2.250 Porsche’s hebben in de eerste vijf maanden een nieuw kenteken mogen ontvangen. In ruim de helft van de gevallen gaat het om een Cayenne, duidelijk het populairste model. Ook modellen zoals de Macan (100), de Panamera (153) en de Taycan (167) zijn erg vaak geregistreerd.

918 Spyder

Zonder twijfel de duurste Porsche die dit jaar geregistreerd is op gele platen: een grijze 918 Spyder uit 2015. De genoteerde catalogusprijs is € 919.953, maar de huidige marktprijzen liggen daar echt nog wel een stuk boven. Dat mag ook wel voor deze iconische hypercar die 875 pk kan leveren en gelimiteerd is tot 918 exemplaren.

Op 1 juni stonden er 15 geregistreerd op Nederlandse platen. Op 1 januari waren dat er 16, dus dat betekent helaas dat er in deze periode ook twee ons land hebben verlaten. Dat zou eigenlijk verboden moeten worden, nietwaar?

911 GT3 RS en 911 S/T

Kijkend naar de catalogusprijzen die bij de RDW genoteerd zijn, dan valt daarbij de Porsche 911 GT3 RS natuurlijk flink op. En dan voornamelijk de 992-serie, met prijzen van ruim 4 ton.

Wat minder opvallend op de weg dan de GT3 RS is de nieuwe 911 S/T, simpelweg door het ontbreken van de megaspoiler die je ook als picknicktafel kan gebruiken. Je zou het niet verwachten, maar toch is de S/T nog een stukje duurder dan de GT3 RS. De negen exemplaren die eerder dit jaar geregistreerd zijn, hebben een gemiddelde catalogusprijs van € 458.807. Maar dan heb je ook wat!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Header foto: @ecnerualcars, via Autoblog Spots