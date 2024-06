Poetin geeft dikke limousine aan Kim Jong-Un

De Russische president Poetin is in een goede bui en geeft mede-dictator Kim Jong Un een dikke limousine.

De vijand van mijn vijand is mijn vriend. In geopolitieke context betekent dat er altijd ‘clubjes’ zijn van landen die elkaar wel tof vinden. In de jaren ’40-45 konden Duitsland, Italië en Japan het wel goed met elkaar vinden, bijvoorbeeld. De Sovjet-Unie was toen nog een grote vriend van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Those were the Days.

Tegenwoordig zijn de kaarten iets anders geschud. Het grootste land ter wereld wil onder bezielende leiding van Poetin namelijk groter worden en dat doen ze nu door Oekraïne binnen te vallen. Wereldwijd wordt een dergelijke operatie niet als bon ton beschouwd, dus heeft Rusland niet heel erg veel vrienden meer. Gelukkig voor hen zijn er altijd uitzonderingen. Denk aan Wit-Rusland (duh), Eritrea en Syrië. Misschien wel de grootste vriend is Noord-Korea.

Suprematie-enthousiastelingen

Ook daar zit een dictator die suprematie wel kan waarderen. Dat niet alleen, het schijnen beide ook petrolheads te zijn. BAH! Dat is net zoiets als naar een concert gaan van je favoriete artiest en dan alleen maar maffe mensen ziet die het OOK leuk vinden.

Zoals jullie in de mainstream media hebben kunnen vernemen, is Poetin eventjes op bezoek geweest bij zijn mede-dictator. Het was een slim idee omdat tijdens het EK-voetbal te doen. De neus van Mbappé en hoofdband van Memphis vinden we doorgaans belangrijker dan een meeting van twee kernmachten.

Uiteraard wordt zo’n bezoekje gecompleteerd met cadeautjes. Speciaal voor zijn komst in Noord-Korea werd namelijk de limousine van Poetin ingevlogen. Deze auto gaf hij cadeau aan zijn Noord-Koreaanse co-dictator.

Op deze wijze kan Kim Jung-un rondjes door zijn fabelachtige land rijden. Daar kan hij zien hoe gelukkig en gezond iedere inwoner is of langs de supermarkt rijden om te zien hoeveel verse groenten en fruit er wel niet zijn.

Poetin geeft Aurus limousine weg

Daarnaast gaf hij wat antieke items weg waaronder een dolk en een theeset. Dus mocht je binnenkort een Noord-Koreaanse dictator bij Tussen Kunst & Kitsch zien staan, weet je nu ook waarom.

De auto in kwestie is een Aurus, welk type is onbekend. Onze inschatting is dat het meteen de dikste is, de Aurus Senator LWB met bepantsering lijkt ons wel zo gepast. Denk je niet?

Uiteraard mogen alle oplossingen voor de geopolitieke onrust extreem versimpeld worden en in de comments worden aangedragen! Wellicht lezen ze in Moskou en Pyongyang ook Autoblog.

Via: nu.nl