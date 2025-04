Oeps, two-tone lak legt bijzondere designkeuze bloot

Bentley besloot om two-tone lak toe te passen, maar daardoor valt ineens een nogal vreemd stukje design op.

Ook al is het altijd al een optie geweest bij verschillende automerken, het lijkt erop dat two-tone nu het toverwoord is in de wereld van autokleuren. Vaak gaat het om een dak in een andere kleur dan de rest van de auto, maar bij merken als Rolls-Royce en Bentley betekent two-tone vaak dat een groter deel van de auto voor contrast zorgt.

Bentley Bentayga two-tone

Alleen op de Bentley Bentayga kunnen we ons niet herinneren dat er extreem werd gedaan met two-tone lak. Nu komt Bentley met een speciale editie van de Bentayga, de ‘Victoris’. En het is een hele bijzondere two-tone, want het gaat om iets wat we recent vaker hebben gezien. De auto is aan de voorkant één kleur, terwijl over de zijkant de kleur langzaam ‘vloeit’ naar de andere kleur. Vervolgens blijft de bovenste helft van de auto dezelfde kleur als de voorkant en de onderste helft is een andere kleur. Een bijzonder effect is het zeker.

Gezondheid

Het legt wel één ietwat bijzondere keuze bloot in het lijnenspel van de Bentayga. De SUV uit Crewe heeft namelijk een lijn in zijn schouder die naar beneden gaat op de achterdeur. Nu er een two-tone aangebracht is, wordt er een wat vreemde vouw tussen de kleuren aangebracht. Alsof de designer moest niezen, waarvoor gezondheid. Kijk, het zal vast een reden hebben, maar we kunnen niet aan de gedachte ontsnappen dat dit anders had gekund.

70 manuren

Verder willen we het allemaal niet te moeilijk maken wat betreft deze Bentley Bentayga’s, want het resultaat is verder wel echt fraai. Er zijn drie exemplaren die alle drie een andere kleurencombinatie hebben. Elk exemplaar kostte 70 manuren om te lakken.

Uiteraard is ook in het interieur gekozen voor bijzondere kleurstellingen, waar we grappig genoeg op het dashboard aan de passagierskant diezelfde ‘uitschieter’ zien als op de schouderlijn van de auto.

Goede doel

Goed, mooi of lelijk is een mening, feit is wel dat deze Bentleys voor een goed doel gebouwd zijn. De drie klanten die deze exemplaren van de Bentley Bentayga kopen dragen bij aan een donatie van 75.000 dollar aan de Amerikaanse kinderkankerstichting, een kinderziekenhuis en stichting Children’s Health. De Bentayga Victoris heeft naast zijn bijzondere kleurencombinatie ook een uniek stikselpatroon in de hoofdsteunen en een badge op de D-stijl.

Een goede Bentley voor een goed doel. En de uitschieter op de flank nemen we dan maar even voor lief.