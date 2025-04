1 aprilgrap BMW was toch geen 1 aprilgrap

Nee, de BMW M3 Touring GT3 bestaat gewoon echt. Tijd voor Jan Lammers om de draad weer op te pakken?

Of het is eindelijk gelukt om minder op sociale media te zitten, of het was iets milder qua 1 aprilgrappen dit jaar. Bedrijven pakken toch altijd iets grappigs op, ongeacht hoe geloofwaardig het is. BMW had twee dingen bedacht. Een M2 die eruit ziet als een rallyauto en een M3 Touring die eruit ziet als een raceauto. Twee combinaties die helemaal nergens op slaan. Met de M2 loopt BMW een beetje het risico wat vele autofabrikanten lopen: iets echt cools presenteren en het dan afdoen als grapje terwijl er serieus leuk op gereageerd wordt. Want de überdikke racemods op de BMW M3 Touring schroeven om de coolste stationwagon van het jaar te maken, dat is toch gewoon bloedgaaf?

BMW M3 Touring GT3 Evo bestaat echt!

Goed nieuws: de foto’s van de BMW M3 Touring GT3 Evo zijn gewoon echte foto’s! Het is niet een stagiair die met photoshop aan de gang is geweest, volgens Simon von Broich op Instagram. De M3 Touring raceauto die we op de foto’s zien bestaat dus echt! Waarmee hij dus toch de door collega Machiel aangehaalde BMW M3 E93 Pickup achterna gaat.

Aangepast

Alles wat er normaliter gedaan wordt om van een BMW M4 een M4 GT3 Evo te maken, is nu toegepast op de M3 Touring. Aan de voorkant past het allemaal wel makkelijk, vooral achter moest er creatief gewerkt worden met nieuw gemaakte panelen. Ook de spoiler moest passend gemaakt worden voor de Touring en de livery is ook op maat aangebracht. En dan gaat dit toch ineens van lauwwarme 1 aprilgrap naar een hele gave auto.

Helaas krijgen we niet een herhaling van de door Jan Lammers bestuurde Volvo 850R Estate die meedeed aan het BTCC. Voor de raceklassen waarin BMW straatauto’s gebruikt is de M4 qua basis de beste keuze. Het zou niks toevoegen om daar de M3 Touring voor te gebruiken. Jammer doch begrijpelijk. Hopelijk stelt BMW de M3 Touring GT3 Evo ooit nog tentoon in BMW Welt of bij een evenement.