35.000 euro kostende Audi EV komt twee modellen aflossen

Twee modellen van Audi geven er binnenkort de brui aan, maar één 35k kostende EV gaat het gat opvullen.

Een goedkope Audi, het klinkt een beetje raar. Een echt goedkope Audi heet namelijk een Volkswagen en een nog goedkoper exemplaar een Skoda of SEAT. De goedkoopste auto van het Duitse merk, de A1, is dan ook een auto die veel deelt met een Polo, alleen dan wat Audi-esquer aangekleed is. Toch gaat het niet zo hard meer met het kleintje, want de startprijs van 34.190 euro is fors. De A3, die bij 39.990 euro start, is dan al bijna een no-brainer.

Audi Q2

Bij de goedkoopste SUV uit Ingolstadt is het al helemaal vreemd, want de Audi Q2 loopt een hele generatie achter. Deze kreeg een interieur dat veel deelt met de A3 (8V) uit 2012. En dat voor zo’n 42.000 euro zonder opties. Dertien jaar later is het dan toch wel eens tijd voor iets nieuws?

A1 en Q2 exit

Dat gaat gebeuren, want Audi gaat binnenkort de levenscyclus van de A1 en Q2 beëindigen. Voor de A1 betekent dat een einde na zo’n 14 jaar en twee generaties. De Q2 houdt het al sinds 2016 vol in één generatie. Beide deze modellen worden dus uit productie gehaald, maar wie een kleine en goedkope Audi wil shoppen komt niet bedrogen uit. Het Duitse merk gaat namelijk een nieuw model uitbrengen dat het gat perfect opvult.

Audi Q2 e-tron

Deze gaat naar alle waarschijnlijkheid Q2 e-tron heten en precies doen wat je ervan verwacht. Het wordt een kleine SUV op het MEB-platform, dus volledig elektrisch. Het recept is niet zo verschillend als wat we nu bij Skoda zien. De Enyaq heeft Audi zustermodel Q4 e-tron voor bedacht, dus de Q2 e-tron gaat ter grootte van de Elroq zijn. De technische details van de Elroq zullen dus niet te veel afwijken van wat we voor de Q2 mogen verwachten. Het wordt tevens een rivaal voor de Volvo EX30 en MINI Aceman.

35.000 euro

Door een verwachte vanafprijs van 35.000 euro volgens Audi-honcho Gernot Döllner moet het min of meer een directe (goedkopere) opvolger voor de Q2 worden, maar ook iedereen opvangen die anders een A1 had gekocht. Het zou ook een mooie impuls zijn voor de op leeftijd rakende interieurs van de twee goedkoopste Audi’s, dus wat dat betreft enkel goed nieuws. Leuk om te vermelden: in China verkocht Audi al eens een Q2 e-tron op basis van het ICE-model. Deze kwam naar schatting 265 km ver op één accu en werd gebouwd door de joint venture met FAW. We hopen (maar verwachten) dat de moderne Q2 e-tron een stukje verder komt. (via AutoExpress)