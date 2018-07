VT2 Groot-Brittannië: Verstappen crasht auto in de muur [updated]

Einde oefening.

Ruim een uur voor het einde van de tweede vrije training wordt het positieve momentum van Max Verstappen wederom tenietgedaan. Ditmaal is het echter niet de auto die de bal laat vallen, maar Verstappen zelf. Op een merkwaardige gedeelte van de baan, bij Luffield, verliest de Nederlander bij het uitaccelereren de controle over zijn auto. Hierbij is zijn Red Bull redelijk ernstig gewond geraakt.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is, maar gezien het ongeluk zijn trainingstijd aanzienlijk vermindert, zal de Nederlander niet staan te springen om het feit dat hij zijn auto op zo’n knullige manier in de vangrail heeft geparkeerd.

De auto van Verstappen is inmiddels geborgen door de marshalls. Het lijkt er niet op dat hij vandaag nog in actie zal komen, daar de ophanging van zijn Red Bull flink is beschadigd. Bekijk HIER de video van het incident.

UPDATE: de rollen lijken inmiddels enigszins te zijn omgedraaid. Waar we vanmiddag nog meldden dat de auto’s met Renault-motoren niet bepaald snel gingen, hebben zowel het fabrieksteam van Renault als McLaren zich weten te herpakken. Williams, daarentegen, is juist afgezakt, al hadden we dat wel aan zien komen. Opmerkelijk is eveneens dat Ferrari, en dan met name Vettel, ineens sneller was dan beide Mercedessen. De huidige leider in het kampioenschap sloot de sessie als eerste af.

De tweede trainingsessie verliep overigens een stuk onstuimiger dan de eerste. Naast Verstappen maakten verschillende andere rijders, waaronder Leclerc en Sainz, uitstapjes door het gras. Daarnaast begaf de motor van Pierre Gasly het. Grosjean kwam niet aan rijden toe. De Fransman moest een nieuw chassis hebben, na zijn uitstapje van vanochtend.

Bekijk hieronder de resultaten van de Tweede Vrije Training.

1. Sebastian Vettel 1:27.552

2. Lewis Hamilton 1:27.739

3. Valtteri Bottas 1:27.909

4. Kimi Raikkonen 1:28.045

5. Daniel Ricciardo 1:28.408

6. Fernando Alonso 1:29.306

7. Nico Hulkenberg 1:29.354

8. Esteban Ocon 1:29.467

9. Sergio Perez 1:29.522

10. Charles Leclerc 1:29.557

11. Carlos Sainz 1:29.563

12. Kevin Magnussen 1:29.617

13. Pierre Gasly 1:29.831

14. Marcus Ericsson 1:30.046

15. Lance Stroll 1:30.069

16. Sergey Sirotkin 1:30.103

17. Stoffel Vandoorne 1:30.121

18. Brendon Hartley 1:30.404

19. Max Verstappen geen tijd

20. Romain Grosjean geen tijd