BMW melkt de M5, dankzij Mission: Impossible – Fallout

Daar zaten we nu net op te wachten.

Autofabrikanten doen alles voor een beetje product placement. Nu film, televisie en internet niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven, biedt het automerken een schitterende kans reclame te maken op een manier die minder stoort. Althans, regelmatig ligt het stiekem adverteren van producten er zo dik op dat het juist irritanter wordt, maar goed, het is het idee dat telt.

Met dit idee in het achterhoofd kondigde BMW vorige maand een samenwerkingsverband aan tussen henzelf en het Mission Impossible-franchise. Een goede timing, want de Beierse autofabrikant verschijnt veelvuldig op het witte doek in de nieuwste film: Mission: Impossible – Fallout. In de film verschijnen o.a. de nieuwe BMW M5 (rijtest), een 5-serie uit ’86, een 7-serie sedan en de BMW R nineT Scrambler.

BMW is echter nog niet klaar met de filmreeks, want ondertussen hebben de Duitsers zowaar een speciaaltje van de 5-serie onthult, ter ere van de nieuwe film. Zowel de M5 als de normale 5-serie krijgen een aantal kleine extra’s, maar tot motorische aanpassingen of nieuw plaatwerk komt het niet.

De BMW M5 Edition Mission: Impossible wordt uitgevoerd in Singapore Grey. Daarnaast krijgt de auto, die gebaseerd is op de 625 pk sterke M5 Competition, zwarte nieren en spiegelkappen, evenals 20″ lichtmetalen velgen. De 5-serie Edition Mission: Impossible wordt juist uitgerust in Black Sapphire en krijgt een grille van M Performance. Net als de M5 krijgt de 5-serie Edition Mission: Impossible een sticker om de eigenaar eraan te herinneren dat het om een speciaaltje gaat.

Wie, om wat voor reden dan ook, nu dolgraag zo’n M5 of 5-serie Edition Mission: Impossible wil aanschaffen loopt echter wel in een valkuil. De auto’s worden alleen in Japan geleverd.