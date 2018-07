Dit doen de 17 knoppen op het stuur van een F1-auto

Er gaat een wereld voor ons open.

Vanochtend, voorafgaande aan de eerste vrije training van de Grand Prix van Groot-Brittannië, slingerde Mercedes plotseling en onaangekondigd een uiteenzetting van hun Formule 1-stuur online. Natuurlijk zullen ze het een en ander achter hand houden, maar desalniettemin is het een welkome kijk in de wereld van het mooiste circus op aarde.

Omdat het plaatje dat de Duitse equipe op internet plaatste in het Engels uitlegt waarvoor de functies precies dienen, voelen wij ons geroepen de boel enigszins te vertalen en verklaren. Hieronder lees je de exacte functies van de knoppen. (klik HIER voor een grotere foto)

1. Drag Reduction System (DRS)

De eerste functie die Mercedes toelicht spreekt voor zich: de knop bedient het Drag Reduction System. Hiermee kan de coureur in de DRS-zones zijn achtervleugel openklappen, waardoor hij minder luchtweerstand geniet en sneller kan gaan. Een trucje dat inhalen vereenvoudigt, dat is het.

2. Skip 1/10 Preset

Op het eerste gezicht lijkt dit eveneens een vrij eenvoudige functie, maar in de praktijk zijn de twee knoppen het allerminst. Volgens Mercedes worden ze gebruikt om “critical control sensors on the car and Power Unit” te managen. De coureur heeft in totaal echter 100 sensoren om rekening mee te houden. Met dit knopje kan hij ze managen, in stappen van 1 (rechts) of 10 (links).

3. Gearbox Neutral

Omdat Formule 1-auto’s tegenwoordig bijzonder fragiel zijn, is het logisch dat de teams de neutrale versnelling een aparte knop geven. Op deze manier kan de coureur de auto niet per ongeluk in zijn neutraal zetten.

4. Pit Lane Speed

In feite is de pit limiter een soort cruise control voor Formule 1-auto’s. Wanneer de coureur deze knop indrukt, overschrijdt de auto de vooraf aangegeven snelheid van de pitstraat niet. Omdat dit per circuit kan verschillen, wordt dit van tevoren op de juiste manier geprogrammeerd.

5. Pit Confirm

Wanneer de coureur geen zin heeft om via de radio aan te geven dat hij naar binnen komt, kan hij dit knopje indrukken. Hierop wordt er automatisch een melding naar de pitmuur gestuurd, zodat het team zich klaar kan maken voor hun coureur.

6. Differential

Met deze knop kan de coureur tot in het kleinste detail de instellingen van het differentieel van zijn auto aanpassen. De functie is zo precies, dat de coureur per bocht kan bepalen hoeveel koppel er naar de afzonderlijke achterwielen toegestuurd moet worden. Sterker nog, de coureur kan het koppel zelfs afstellen voor verschillende gedeeltes van één enkele bocht: “entry, mid and exit,” zo schrijft Mercedes.

7. Engine Braking

Deze functie heeft ongetwijfeld te maken met het brake-by-wire-systeem waarover de Formule 1-auto’s beschikken, dankzij de hybride systemen die erin liggen. Met deze knop kan de coureur bepalen hoeveel de auto uit zichzelf afremt wanneer de coureur zelf niet remt of gas geeft.

8. Brake Balance

Een van de belangrijkste zaken waarmee de coureur rekening moet houden, is het afstellen van de rembalans. Dit gebeurt middels deze draaiknop.

9. Mark

Hiermee kan de coureur een opmerkelijk of belangrijk detail in de data aangeven, zodat het team begrijpt waarover hij spreekt.

10. Accept

De ‘default modes’ waar de coureur doorheen kan scrollen met de Skip 1/10 Preset-knop (zie 2) kunnen hiermee worden geaccepteerd.

11. Race Start

Voordat de race begint, vertelt de coureur zijn auto met deze knop dat hij straks volledig vermogen in moet zetten. Vergeet de coureur dit, of doet hij iets fout bij het instellen van deze functie, dan ligt er een Hamilton-Rosberg-scenario à la Spanje 2016 in het verschiet.

12. Radio

Klikt de coureur op deze knop, dan krijgt hij de pitmuur aan de lijn. Resulteert soms in grappige woordwisselingen, maar is veelal de bron van het eeuwigdurende geklaag van de rijders.

13. Strat Mode Rotary

“Strat mode 6, strat mode 6,” horen we wel eens tijdens de wedstrijd. Jawel, met deze knop kan de coureur bepalen in welke motorstand zijn auto staat. Moet er brandstof worden gespaard of is er juist meer vermogen nodig, dan is deze knop de beste vriend van de coureur.

14. Menu Rotary

Hoewel deze knop over het algemeen weinig doet voor de prestaties van de auto, heeft de coureur hem wel degelijk nodig. Hiermee kan o.a. de helderheid van het display en het volume van de radio worden aangepast.

15. HPP Rotary

De onbegrijpelijke commando’s die de race engineers regelmatig over de radio schreeuwen, hebben veelal betrekking tot dit knopje. Met name de instellingen voor de Power Unit worden hiermee geregeld. De coureur kan met deze knop o.a. de MGU-K afstellen en bepalen hoeveel energie er wordt opgeslagen.

16. LED’s

Goed, technisch gezien is dit geen knop. Desalniettemin is het noodzakelijk voor de coureur om te zien hoeveel toeren er worden gemaakt. De LED-lampjes laten dit zien.

17. Shift Paddles

Uiteraard moet degene achter het stuur tientallen, zelfs honderden keren per ronde schakelen. Met de linker paddle ga je één versnelling omlaag, met de paddle rechts ga je juist een versnelling omhoog. De sequentiële versnellingsbak in de Formule 1-auto’s hebben momenteel acht versnellingen.