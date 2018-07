VT1 Groot Brittannië: versnellingsbak Verstappen geeft op

NEE!

Na het dramatische begin van het seizoen van Max Verstappen heeft de Nederlander zich goed weten te herpakken. In de laatste drie wedstrijden belandde hij telkens op het podium. De meest recente race, de Grand Prix van Oostenrijk, wist hij zelfs op overtuigende wijze te winnen. Zo goed mag het niet gaan, aldus Vrouwe Fortuna.

De positieve reeks waaraan Max Verstappen bezig was, is inmiddels bijna letterlijk in rook opgegaan. Net voor het einde van de eerste vrije training komt de Nederlander op de start-finishlijn tot stilstand. Over de radio vertelt hij dat hij denkt dat het om zijn versnellingsbak gaat. Uiteraard moeten we wachten op een officiële beoordeling van Red Bull, maar het feit dat Verstappen zo vroeg in het weekend al met problemen te maken krijgt, geeft weinig hoop voor de race. Een gridpenalty ligt immers in het verschiet.

Hoewel nog niet duidelijk is hoe competitief Red Bull dit weekend kan zijn, bleek al snel dat Verstappen de kracht (of het gebrek aan) van de auto zijn gedachten niet laat aantasten. De wedstrijdleiding heeft voor dit weekend namelijk besloten dat Silverstone een extra DRS-zone krijgt op het rechte stuk van start-finish. De twist? De DRS-zone wordt doorgetrokken tot aan de tweede bocht, wat betekent dat de coureurs hun achtervleugel door de snelle knikken open kunnen houden. In de persconferentie, gisteren, grapte Hamilton al dat Verstappen de eerste was die zou proberen of dit ook daadwerkelijk te doen was.

Je begrijpt het al, Verstappen was inderdaad de eerste die het probeerde. In zijn eerste vliegende ronde knalde Verstappen met gemak door de Abbey en Farm House-combinatie. Hierop besloten een aantal anderen hetzelfde te proberen. Niet geheel met succes, want halverwege de sessie schoot Grosjean precies op dat gedeelte van de baan, door de grindbak en eindigde hij in de muur.

Afgezien van deze incidenten was Mercedes vrij eenvoudig de snelste. De rest van de sessie was vrij rustig, op een spin van Raikkonen na. Opmerkelijk is wel dat de Renaults voorlopig niet vooruit te branden zijn. Alle teams met Mercedes-motoren, daarentegen, doen het juist hartstikke prima.

Bekijk hieronder de resultaten van de Eerste Vrije Training.

1. Lewis Hamilton 1:27.487

2. Valtteri Bottas 1:27.854

3. Sebastian Vettel 1:27.998

4. Daniel Ricciardo 1:28.144

5. Kimi Räikkönen 1:28.218

6. Max Verstappen 1:28.325

7. Romain Grosjean 1:29.352

8. Sergio Perez 1:29.812

9. Esteban Ocon 1:29.815

10. Lance Stroll 1:29.878

11. Marcus Ericsson 1:29.942

12. Pierre Gasly 1:30.004

13. Charles Leclerc 1:30.027

14. Kevin Magnussen 1:30.065

15. Fernando Alonso 1:30.322

16. Carlos Sainz 1:30.358

17. Stoffel Vandoorne 1:30.416

18. Nico Hulkenberg 1:30.701

19. Brendon Hartley 1:30.749

20. Sergey Sirotkin 1:31.017