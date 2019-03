Officieel: Aston Martin DBS GT Zagato voor 7 miljoen euro

Een nieuw hoofdstuk na de Vanquish.

De Vanquish was het laatste hoofdstuk in het grote boek der Aston Martin Zagato-avonturen. Op basis van dit model kwamen de twee partijen met een coupé, cabrio, speedster en een shooting brake.

Ondanks de zeer hoge prijzen zijn er zelfs meerdere Aston Martin Vanquish Zagato’s op Nederlands kenteken geregistreerd. Aangezien er dus vraag is naar dit soort auto’s is het een logische ontwikkeling dat Aston Martin en Zagato de samenwerking voortzetten.

De Vanquish is opgevolgd door de DBS Superleggera, het nieuwste vlaggenschip van Aston Martin. Op basis van deze V12-bruut hebben Zagato en de Britse autofabrikant de DBS GT Zagato aangekondigd. De auto is deel twee van de DBZ Centenary Collection, de manier van Aston Martin om 100 jaar Zagato te vieren. Het eerste deel is de reeds aangekondigde DB4 GT Zagato.

De DBS GT Zagato is qua design gebaseerd op de klassieke Aston Martin Zagato modellen, zoals de DB4. Er zullen slechts 19 exemplaren gebouwd gaan worden van de speciale auto. De productie zal plaatsvinden in Gaydon. Mochten alle 19 exemplaren verkocht worden dan verdienen beide partijen er een serieuze boterham aan. De DBS GT Zagato kost omgerekend 7 miljoen euro, exclusief belastingen. De eerste leveringen vinden plaats in het vierde kwartaal van 2020.