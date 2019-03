Ferrari kondigt Prototipo aan

Wat is dat toch met die namen?

Ferrari en namen is en blijft een dingetje. Met modelnamen als LaFerrari, F8 Tributo en nu opeens Prototipo fronst de Italiaanse autofabrikant de nodige wenkbrauwen. Laatstgenoemde ga je toch niet in het echt zien. Het gaat hier namelijk om een extreem zeldzaam Ferrari Special Projects auto met een bestemming hier ver vandaan.

Voor nu is alleen een teaser vrijgegeven. Het lijkt op een one-off, met de 488 of F8 Tributo als basis. Op de beelden is te zien hoe de nog geheime auto over Fiorano raast. Het geluid geeft weg dat we hier te maken hebben met de 3.9 biturbo V8. Het bekende blok uit de 488, 488 Pista en de huidige F8 Tributo.

De cockpit en het stuurwiel hebben elementen gekregen van de Ferrari 488 GT3. Zoals het er nu uitziet gaat dit een one-off voor op het circuit worden. Het is niet bekend of deze SP-auto ook straatlegaal gaat zijn. Wel is duidelijk dat de Prototipo Hong Kong als eindbestemming heeft. Een Ferrari-verzamelaar uit de speciale bestuurlijke regio van China, bekend op Instagram onder de naam Mr Tk, is de toekomstige eigenaar van de one-off.

Trouwe klanten kunnen bij de Italiaanse autofabrikant een verzoek indienen om een one-off te laten bouwen op basis van een bestaande Ferrari. Deze ultieme speeltjes kosten enkele miljoenen euro’s. Meestal verdwijnen de one-offs in een collectie. Het is dus nog maar de vraag of deze Prototipo ooit een circuit gaat zien in zijn leven. Je kunt de teaser bekijken op Autojunk.