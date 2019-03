Zo zag je de eigenwijze BMW X2 nog niet eerder

Kan wel door de beugel.

De BMW X2 is misschien wel het leukste X-model uit de reeks van BMW. Het is in elk geval een opvallend model. De Duitse autofabrikant plaatst de X2 zelf in de categorie ‘SUV Coupé’, al valt dat qua lijnen wel mee in vergelijking met modellen als de X4, de Mercedes GLE Coupé en de Audi Q8.

Tuner 3DDesign heeft een poging gedaan de X2 nog eigenwijzer te maken. Dit deden ze door de SUV van enkele upgrades in het exterieur en interieur te voorzien. Of het inderdaad een upgrade betreft is natuurlijk persoonlijk. Feit is dat de X2 er een stuk dikker op is geworden met onder meer een nieuw uitlaatsysteem met vier sierstukken en een dakspoiler.

De meeste toevoegde onderdelen zijn van koolstofvezel, mocht je daar iets om geven. De carbon trim komt terug in het interieur. Daarnaast installeerde 3DDesign een setje aluminium pedalen en joekels van schakelflippers.

De auto in kwestie betreft een 20i, maar de X2 is er ook als M35i te krijgen. Helaas geen zespitter, dat dan weer niet. Wel een geblazen tweeliter viercilinder die goed is voor 306 pk 450 Nm koppel.