Officieel: Aston Martin DBS Superleggera Volante

Feestje bij Aston Martin in Gaydon. Het tofste model uit het huidige gamma van de Britse autofabrikant is nog leuker geworden. Aston Martin heeft namelijk de DBS Superleggera Volante aangekondigd.

Vaak oogt een open variant op basis van een coupé nogal vreemd. Dat gevoel krijg je niet bij de DBS Superleggera Volante. De Aston met zijn softtop klopt vanuit elke hoek. Aangezien de DBS een GT is, zou ik persoonlijk altijd kiezen voor de Volante nu er de keuze is. De specificaties zijn er gevoelsmatig niet minder om.

Nu we het daar toch over hebben. De DBS Superleggera Volante levert nog steeds een harmonieuze 5.2-liter twin-turbo V12, gekoppeld aan een ZF 8-traps automaat, goed voor 725 pk en 900 Nm koppel. Met een 0-100 km/u tijd van 3,6 seconden ben je echt geen stakker. Dat is overigens 0,2 seconden langzamer in vergelijking met de coupé. De topsnelheid ligt op 340 km/u. Hou er wel rekening mee dat het wat winderig kan worden in de cabine met een dergelijke snelheid.

Het dak openen neemt 14 seconden in beslag en sluiten duurt 16 seconden. Er zit een knopje in het interieur om deze operatie in werking te stellen. Ook via de afstandsbediening kan tot een afstand van twee meter het dak geopend of gesloten worden. Aston Martin zegt dat men zich geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de softtop. Het dak is in extreme omstandigheden getest, van de bloedhitte in Death Valley tot de ijskou van de poolcirkel. Daarnaast ging het dak gedurende één maand 100.000 keer open en dicht om het mechanisme te testen.

De orderboeken voor de DBS Superleggera Volante zijn geopend. In Duitsland heeft de open V12-cruiser een vanafprijs van 295.000 euro. Zonder te overdrijven kun je er hier in Nederland ongeveer 100.000 euro bij optellen. Alleen al de BPM op een coupé is zo’n 75 mille.