Tesla Model S/X vernieuwd, actieradius 10% toegenomen

Je komt nu nóg verder met een Model S of een Model X.

Terwijl traditionele autofabrikanten tobben om in de buurt te komen van een Tesla wat betreft de actieradius, doet de Amerikaanse autofabrikant er nog een schepje bovenop. Zowel de Model S en Model X zijn technisch in het nieuw gestoken. Aan het uiterlijk en interieur van beide elektrische auto’s is niets gewijzigd, maar onderhuids zijn er een aantal dingen nieuw.

Nog steeds is er sprake van een 100 kWh batterijenpakket. Tesla spreekt echter over de ‘laatste generatie’ aandrijflijn die nu zijn weg heeft gevonden naar de Model S en Model X. Wat voor hocus pocus de Amerikanen ook hebben gedaan, de elektrische auto’s komen verder dan ooit. De actieradius van de Model S Long Range is voortaan 595 kilometer en die van de Model X Long Range 523 kilometer. Een record volgens Tesla. De actieradius is gebaseerd op de Amerikaanse EPA-cyclus. Volgens de huidige configurator bedraagt de actieradius van een Model S Long Range 610 kilometer aan de hand van een WLTP-schatting.

Niet alleen is het bereik met 10 procent toegenomen. Ook spreekt Tesla over verbeterde 0-96 km/u tijden voor de Longe Range en Standard-modellen. Daarnaast kunnen beide auto’s 200 kW laden op V3 Superchargers en 145 kW op V2 Superchargers. Opladen gaat zo tot wel 50 procent sneller dan voorheen het geval was. Tevens is de ophanging vernieuwd, volgens Tesla bieden de elektrische auto’s onder andere meer comfort tijdens een rit op de snelweg.

Met de updates is de Model S en Model X Standard Range (voorheen bekend als de 75D-modellen) weer terug van weggeweest. De Model S als Standard Range kost 82.400 euro en de Model X kost 87.100 euro. Beide varianten komen met de nieuwe aandrijflijn. In het geval van de Model S Standard Range is er sprake van een 450 kilometer actieradius. De Model X Standard Range komt 375 kilometer ver.