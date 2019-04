Deze bloedmooie BMW E9 leverde veel centen op

Het is makkelijk om te zien waarom.

Er wordt veel geklaagd over ‘vroeger was alles beter’, maar als er één merk is wat zelfs haar fanboys achter hun oren laat krabben, is het BMW wel. Het design is naar de kleaute en het standaardrecept (RWD met grote motoren) gaat in de kleinste segmenten ook daar de filistijnen. Bovendien hoef je hier op de redactie maar ‘Active Tourer’ te mompelen en @jaapiyo gaat spontaan huilen in de foetushouding. BMW maakt meer kapot dan je lief is.

Nee, mensen als eerdergenoemde collega zijn meer tevreden met waar het Beierse merk vandaan komt. Laatst belichtten we al een BMW uit de periode waar het smøllen geblazen is. Dat was niet het begin, ook daarvoor maakte BMW al auto’s die niet te versmaden waren. De voorloper van de 6 Serie bijvoorbeeld, de 3.0 CS (E9). Simpel, stijlvol, dikke motor voorin: perfectie. Met een kek kleurtje is het allemaal nog mooier. Dus eigenlijk precies wat aangeboden wordt op Bring A Trailer.

Optisch is de auto een lust voor het oog. Alles glimt zoals het hoort, ook de turquoise lak. Dat kleurtje is de highlight van de auto, want hij kan het goed hebben. Verder zijn er Alpina-velgen gemonteerd. Niet door Alpina, maar door de vorige eigenaar. Die vond de Alpina-mods leuk, want ook de pookknop is van de BMW-tuner. De auto heeft verder, zowel motorisch als optisch, geen banden met Alpina.

Een leuk detail is wat je hierboven op de foto kunt zien: de BMW-badges op de C-stijlen aan weerszijden. Net zoals de X2, op die auto was het een knipoog naar de oude BMW’s. Om te verbloemen dat het stiekem gewoon een semi-trendy voorwielaangedreven crossover is, ofzo.

Oké, genoeg daarover: wat voor vlees hebben we in de kuip? Op het oog is het een pareltje, maar er zijn een paar gebruikssporen. Kleine paintchips en oneffenheden op het plaatwerk, maar daar is de verkoper heel eerlijk over: er zitten foto’s van de schade bij. Jammer, maar in het geheel mag het geen naam hebben. Vergeet niet dat de auto uit 1973 komt en daarmee 46 jaar oud is. Lekker fris voor zijn leeftijd, toch?

Nu zou het moment komen dat er een link van de advertentie komt waar bij staat: “kopen? Dat kan hier voor x aantal euro/dollar”, waarna jullie dat toch niet doen. In dit geval is Bring A Trailer ons voor: de auto is al verkocht. Iemand is zeer blij met zijn antieke BMW voor 76.502 dollar. Dus deze auto valt wel degelijk in de categorie: klassieker.