Gevonden, de allerlekkerste DBS Superleggera

Beter dan dit wordt het gewoonweg niet.

Met de nog relatief nieuwe DBS Superleggera heeft Aston Martin wederom een absolute parel ter wereld gebracht. Zelfs de meest kale, kleurloze exemplaren van het model zien eruit alsof ze in een kunstgallerij thuishoren. Wanneer de auto door iemand met een goed oog voor esthetiek wordt samengesteld, dan ziet hij er nog veel beter uit. Het toppunt vinden echter hier, in de vorm van deze Edition 59.

Het gelimiteerde model dat recentelijk in het leven is geroepen is bedacht door de creatieve meesterbreinen van Q by Aston Martin, op aanvraag van Aston Martin Cambridge. De speciale uitvoering is een wonderbaarlijk eerbetoon aan het autosportverleden van de Britse sportwagenfabrikant. Met de Edition 59 wil het merk zijn dominante 1-2-overwinning van de 24 uur van Le Mans van 1959 herdenken. Het zal je dan ook niet verbazen dat Aston Martin precies 24 stuks van deze fraaie Superleggera maakt.

Het zal evenmin als een verrassing komen dat de kleurstelling van de Edition 59 een directe verwijzing is naar de Le Mans winnende DBR1 waarop hij is gebaseerd. De legendarische raceauto droeg ook dat jaar een zeer herkenbare groene kleur, die op de DBS Superleggera minstens zo goed tot zijn recht komt. De bronzen accenten – de DBR1 had knoppen en tellers in dezelfde kleur – bieden een fijn maar ingetogen contrast. Op de Superleggera vinden we ze op de binnen- en buitenzijde.

Afgezien van de verschillende ontwerpen is er nog een duidelijk onderscheid te herkennen tussen de DBR1 en de DBS Superleggera: de motor. Waar de raceauto achterin de jaren ’50 werd aangedreven door een 2,5-liter zes-in-lijn, heeft de machtige DBS dubbel zoveel cilinders. De Superleggera trekt 725 pk uit een monsterlijke 5,2-liter V12. Hiermee kan hij in 3,4 seconden naar de 100 km/u snellen.

Als extraatje geeft Aston Martin klanten die een Edition 59 bestellen nog een aantal smakelijke accessoires. De auto wordt geleverd met een replica helm, raceoverall en handschoenen van Carroll Shelby.