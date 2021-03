Aston Martin toont glimp van hardcore Vantage - Autoblog.nl

Nu Aston Martin een F1-team is moeten ze eigenlijk wel een leuk circuitspeeltje in de aanbieding hebben. Het lijkt erop dat dit ‘m gaat worden.

Van de vorige generatie Vantage wist Aston Martin een recordaantal versies uit te brengen. Of de Britten met de nieuwe Vantage een poging gaan doen om dat aantal te overtreffen is nog even afwachten. De auto is nog maar twee jaar geleden onthuld, dus ze hebben nog even de tijd.

Tot nu toe is er een Roadster en een AMR verschenen. De V12 Speedster lijkt qua looks op de Vantage, maar heeft onderhuids meer gemeen met de DBS. Die tellen we dus even niet mee. Het wachten is nu nog een echte hardcore-variant van de Aston Martin Vantage. Zeker nu het merk zich heeft nauwer verbonden met de F1 is zo’n model een verplicht nummer.

Natuurlijk, de AMR was ook al wat meer hardcore dan een normale Aston Martin Vantage, maar de wijzigingen waren nog vrij subtiel. Het lijkt er nu op dat de Britten met een serieus heftige variant komen. Een directe concurrent voor de Porsche 992 GT3 wellicht.

Op sociale media deelt het merk de eerste teaser van de auto, zonder enige tekst of uitleg. We moeten het dus even doen met het plaatje. Daarop zie we het silhouette van een stevig bespoilerde Vantage. Bij de koelopening achter de voorwielen zijn er nu kieuwen te zien.

De auto doet sterk denken aan de nieuwe safety car die Aston Martin recent onthulde. Dat kan twee dingen betekenen: er komt een productieversie van de safety car. Of de safety car was alvast een hint naar een extra heftige Vantage. Hoe dan ook: deze Vantage kun je dus binnenkort verwachten. Om precies te zijn maandag al.