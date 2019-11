Inmiddels bejaarde Karma Revero nog niet uitgebonjourd

De auto mag er nog zeker een jaartje tegenaan.

De Fisker Karma debuteerde in 2008 op de North American International Auto Show. Uiteindelijk duurde het tot het jaar 2011 voordat de eerste klanten hun exemplaar geleverd kregen. Het unieke ontwerp van de auto voelt nog steeds niet heel verouderd aan. Het is zelfs zo dat Karma Automotive, het autobedrijf dat Fisker overnam in 2014, de Karma nieuw leven blijft geven. Ditmaal in vorm van de Karma Revero GTS.

De Revero GTS is de performance versie van de Revero GT. Laatstgenoemde debuteerde eerder dit jaar. Er zijn een aantal zaken anders op deze GTS. Zo accelereert de auto sneller in vergelijking met de GT. De Amerikaan sprint van 0 naar 60 mph in 3,9 seconden. Een winst van bijna een halve seconde. De topsnelheid ligt op 209 km/u. De Revero GTS is goed voor 530 pk en 510 Nm koppel.

Je kunt tot 580 km ver komen op een volle tank, waarvan 128 km volledig elektrisch. De Revero GTS heeft twee elektromotoren en een driecilinder op de achteras. De hybride sportauto verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 op de Amerikaanse markt. De prijs in de Verenigde Staten bedraagt 149.950 dollar MSRP. De auto is te zien op de Los Angeles

Auto Show.