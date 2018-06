Officieel: Bentley’s puike Pikes Peak recordbestormer

Na zijn run heeft de coureur waarschijnlijk dezelfde kleur als de Bentayga zelf.

Hoewel, misschien ook niet. Achter het stuur klimt namelijk niemand minder dan Rhys Millen, een cultheld in de Amerikaanse race-scene en ervaren rot als het gaat om ’s werelds bekendste heuvelklim. Bentley’s doel is om het record te pakken voor in serie gebouwde SUV’s. Momenteel staat dat record nog op naam van de Range Rover Sport. Om de tijd van die andere Brit te kraken, moet Rhys een gemiddelde snelheid halen van 96 kilometer per uur. Klinkt niet per se indrukwekkend, maar vergeet niet dat het allemaal ‘berg op’ is.

Om de klus te klaren heeft Bentley een speciale Benta (rijtest) gemaakt, hoewel de auto uitkomt in de production class en de techneuten dus niet volledig los mochten gaan. De basis van het racebeest wordt gevormd door een Bentayga W12, maar de luxobarge is voorzien van een rolkooi en extra plakkerige Pirelli’s. Bovendien is er 300 kilo aan onnodige interieurluxe uitgesloopt. Verder is de auto ‘standaard’, of beter gezegd uitgerust met opties die de gewone klant ook kan aanvinken, zoals de uitlaat van Akra en de Styling Specification Kit met wat carbon goodies.

Op een bepaalde manier is de komst van de Bentayga een gevalletje van ‘de cirkel is rond’. Onderhuids is de Bentayga immers een Q7 (rijtest) en die auto werd ooit geïntroduceerd als de Pikes Peak Concept in 2003. Dit weekend zullen we ondervinden of Bentley slaagt in haar opzet.