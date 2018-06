BREEK: Audi’s CEO is gearresteerd

You can run on...for a long time...

Heet nieuws vers van de Duitse pers: Audi’s CEO Rupert Stadler is vanochtend gearresteerd door de Bundes autoriteiten in verband met dieselgate. De openbaar aanklager van München heeft haar vizier inmiddels gericht op twintig verdachten, waaronder Stadler.

Het appartement van de honcho is doorzocht en Der Rupert is in de kladden gevat onder de verdenking dat hij weleens bewijsmateriaal zou kunnen verdonkeremanen. Naast zijn functie als CEO van Audi bekleedt Stadler ook één van de negen zitjes in VAG’s management board.

In een reactie bevestigt Audi dat Stadler is aangehouden, hoewel de boksbeugel wil benadrukken dat ‘niemand schuldig is tot het tegendeel bewezen is’. De pittige tijden bij VAG houden dus nog even aan. Wordt Rupert de hoogste vagenier die (potentieel) in zijn zwaard moet vallen, of bereiken de aanklagers nog een hoger niveau?