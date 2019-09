Land Rover haalt doek van nieuwe Defender

Hebben ze het icoon in stand weten te houden?

Dat de Land Rover Defender een auto is met iconische status, hoeft geen betoog. Samen met de Mini, Fiat 500, Mercedes-Benz S-Klasse en Porsche 911 is het een van de Klassieke Grootheden uit de autoindustrie. Het uitgaande model werd echter te oud om nóg een keer te voorzien van een update.

Land Rover heeft besloten dat er een compleet nieuw model als opvolger dient te komen. In tegenstelling tot wat Mercedes-Benz (met de G-Klasse) is de Defender helemaal nieuw. Op zich logisch, want de basis van de Defender was véél ouder dan de relatief moderne Gelaendewagen van Das Haus.

Design

Er komen overigens niet één, maar twee Defenders: een ’90’ (driedeurs, korte wielbasis) en een ‘110’ (vijfdeurs, lange wielbasis). Qua design is het in elk geval op en top een Land Rover met voldoende visuele hints naar het oude model, zonder over te komen als retro. De raampartij aan de zijkant is duidelijk hoedtik naar het origineel, maar de neus is bijvoorbeeld compleet nieuw, doch herkenbaar. Dat is erg knap gedaan.

Benzinemotoren

Uiteraard is de Defender standaard voorzien van vierwielaandrijving. Er zijn twee benzinemotoren. Het begint met een ‘P300’, dat is een 2.0 viercilinder met turbo die we ook kennen uit de Jaguar F-Type (onder andere). Deze levert 300 pk en is verantwoordelijk voor de 8,1 seconden die je nodig hebt om de 100 km/u te halen. Daarmee is de Defender sneller dan ooit.

Maar het kan nóg sneller. Dat bewijst de Defender P400. Deze heeft een compleet nieuwe zes-in-lijn Ingenium benzinemotor onder de kap. Deze is dankzij een turbo én 48V-ondersteuning goed voor 400 pk en 550 Nm. De 0-100 km/u sprint duurt in deze uitvoering slechts 6,1 seconden. Zowel de Defender P300 als de Defender P400 zijn gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF.

Dieselmotoren

Hoe snel en leuk die benzine uitvoeringen ook zijn, een diesel past wellicht beter bij het karakter van de Defender. Er komen twee biturbodiesels, een D200 en D240, waarbij het getal achter de ‘D’ correspondeert met het maximaal geleverde vermogen van de motor.

De Defender komt er in een hoop verschillende uitvoeringen: New Defender, S, SE, HSE, First Edition en New Defender X. Daarnaast kun je ook nog eens kiezen uit diverse accessoire pakketten: Explorer Pack, Adventure Pack, Country Pack en Urban Pack. Helemaal gaaf is het feit dat er een rooftop tent verkrijgbaar is. Toch handig als er geen hotel of camping te vinden is.

Prijzen

De nieuwe Defender wordt sowieso geen goedkope auto. Helemaal niet als je hem op geel kenteken wenst te ontvangen. De Defender 90 is verkrijgbaar vanaf 94.300 euro. De Defender 110 kost 101.300 euro. Aanvankelijk worden eerst de 110-modellen geleverd, de 90 komt later. Mocht je ‘m grijs kenteken zetten, dan is scheelt het aanzienlijk in de aanschafprijs: de Defender 90 Commercial is er vanaf 46.370 euro. De Defender staat vanaf het eerste kwartaal 2020 bij de dealer.