Compacte Hyundai i10 krijgt N Line-sausje

Heel schattig.

Ook de compactere i10 is nu onderdeel van de N-Line reeks. Het sportievere pakket werd eerder uitgevoerd op de i30 5-deurs N Line in 2018, gevolgd door de i30 Fastback N Line en, eerder dit jaar, de Tucson N.

De i10 N-Line maakt zijn debuut op de IAA Frankfurt dit jaar. De i10 N in Line-uitvoering is vanaf de zomer van 2020 in Europa verkrijgbaar. Het is meer dan een setje bumpers en een kek kleurtje. De i10 N-Line komt namelijk exclusief met een 1.0 T-GDi driecilinder met 100 pk en 172 Nm koppel. Het is een aanvulling op de reeds beschikbare 1.2-liter MPi viercilinder met 84 pk en 118 Nm koppel. Beide motoren zijn leverbaar met een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De Korean is te herkennen aan zijn nieuwe bumpers, grille, 16-inch lichtmetalen velgen en een aangepakt interieur. In de i10 N-Line tref je N-logo op diverse plekken aan. Denk aan de versnellingspook, het stuurwiel en het logo op de stoelen. De hatchback komt beschikbaar in zes verschillende kleuren.

Wat de gepeperde Koreaan moet gaan kosten is nog niet bekend. De Hyundai i10 N-Line zal gaan concurreren met een auto als de Volkswagen Up! GTI, die het eveneens met een gepeperde driecilinder moet doen.