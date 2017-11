Verrassing! Er komt nóg een Pagani Zonda

Op de valreep kletteren ze er nog gauw eentje uit.

De Russische tuner TopCar, die je allicht kent van hun afgrijselijk lekkere Panamera, gooiden vandaag wat kiekjes op het web waarop een wel héél sappig wagentje staat. De Russen gaan zich namelijk wagen aan een uiterst exclusieve Pagani Zonda.

Als we de plaatjes mogen geloven wordt de Zonda speciaal gemaakt voor een van hun klanten, die blijkbaar smacht naar een door hen opgedirkte Italiaan. De bolide is gekleed in fraai blauw carbon. Voor het contrast hingen ze er gouden velgen onder en verwerkten ze de Italiaanse vlag er op subtiele wijze in. De oplettende kijker zal overigens gezien hebben dat deze wagen heel wat wegheeft van de ‘laatste’ Zonda.

Het interieur kent eveneens een overvloed aan blauw, al is het hier wit in plaats van goud dat voor de nodige afwisseling zorgt. Daarnaast herkennen we meer dan genoeg leer en zit er op plekken als het stuur, de handrem en de versnellingspook nog wat hout verstopt.

Over motorische upgrades is nog niets bekend, maar als deze Zonda de standaard formule ook maar enigszins volgt ligt er zoals gebruikelijk een AMG V12 achterin. Niets om over te klagen, natuurlijk! Mocht dit ook daadwerkelijk het geval zijn, en die kans is vrij groot, dan produceert deze Zonda grofweg 680 pk en 780 Nm aan koppel.

Hoewel er wordt gezegd dat het eindproduct kan verschillen van deze renders, hoop ik dat hij in de nabije toekomst in deze vorm zal opduiken. Tenzij ze hem nog mooier weten te maken, uiteraard.