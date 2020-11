Triumph lanceert prijspakker: Trident 660 onthuld! - Autoblog.nl

Triumph’s instapper in het naked segment.

Triumph staat vooral bekend op de karakteristieke motorfietsen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, daar hoort vaak geen aantrekkelijk prijskaartje bij. Met de Trident 660 hebben ze daar verandering in gebracht. Het is letterlijk een compleet nieuwe motorfiets -met de bijbehorende technieken- waar Triumph wél concurrerend is met in ieder geval de prijs.

De motor van de Triumph Trident 660

Het hart van de Trident is een 660cc driecilinder blok met een uniek geluid. Het piekvermogen is 81 pk bij 10.250 toeren. Het maximumkoppel ligt op 64 Nm bij 6.250 toeren. Het unieke geluid verlaat de motor langs de onderkant, waar de demper is gepositioneerd. De driecilinder zorgt ervoor dat 90% van het koppel het gehele toerenbereik aanwezig is. Triumph probeert met de Trident 660 een compleet nieuwe doelgroep aan te spreken. Er komt daarom ook een 35 kW-kit om hem geschikt te maken voor A2-rijders. Deze kit bestaat uit aanpassingen in het motormanagement en de gashendel. De Trident is dan goed voor 47.8 pk bij 8.750 toeren en 51 Nm bij 5,250 toeren.

Eenvoudig rijden

Triumph is voor de Trident 660 meegegaan met de tijd én heeft daarom gekozen voor allerlei features die het motorrijden net iets makkelijker maken. Zo heeft de Trident een Slip & Assist koppeling, deze koppelingshendel zorgt ervoor dat het koppelen lichter wordt. Een quickshifter is optioneel. Daarnaast heeft Triumph de Trident 660 standaard uitgerust met ABS en elektronische gasklepregeling. Twee rijmodi passen niet alleen de gasrespons aan, ook de traction control past zich aan als je switcht van Road naar Rain. Je hebt als rijder ook de mogelijkheid om de traction control volledig uit te schakelen. Om ook de beginnende motorrijders aan te spreken is de zithoogte van de Trident 660 met 805mm laag. Het zadel en de vering is zo gemaakt dat een passagier ook op een comfortabele manier mee kan.

Hoog niveau in uitrusting Triumph Trident 660

Het dashboard heeft een kleuren TFT display en geeft zaken als de schakelindicator, toerental en rijmodi weer. Tevens kun je hiermee connecten via het My Triumph Connectivity System voor o.a. navigatie, telefoon- en muziekbediening. Het My Triumph Connectivity System is optioneel. De verlichting is compleet LED met Triumph badge erin. De eveneens LED-knipperlichten gaan automatisch uit.

Voor de vering heeft Triumph gekozen voor Showa: een upside down voorvork en peload verstelbare monoshock RSU. De remmerij is van Nissin en het rubber van Michelin (Road 5).

Grote accessoirelijst

De accessoirelijst is met 45 specifieke Trident-goodies groot te noemen. Te groot om alle vijfenveertig extra’s hier op te sommen, dus kozen wij voor de belangrijkste. De My Triumph Connectivity Module -die nodig is voor bluetooth en navigatie- kost 230 euro. De optionele up en down quickshifter kun je in de optielijst vinden als Shift Assist en vink je aan voor 318,88 euro. Daarnaast behoren ook zaken als verwarmde handvatten (229,60 euro) en scrollende knipperlichten tot de mogelijkheden.

Laagste servicekosten in de categorie

Uit bijna alles blijkt dat Triumph een boodschap heeft meegegeven in het ontwikkelingsproces van 4 jaar: concurrerend. Ten opzichte van de concurrentie zouden de servicekosten voor de Trident 660 volgens Triumph dan ook het laagst moeten zijn. De onderhoudsinterval ligt bij 16.000 en de garantie van 24 maanden is zonder kilometerbeperking. Deze garantie valt te verlengen met 1 of 2 jaar.

Het uiterlijk en de prijs van de Triumph Trident 660

Crystal White

Sapphire Black

Sapphire Black

Triumph heeft met de ronde koplamp en de opvallende ‘logo-details’ een stoer design weggezet. De afwerking met de vijfspaaks 17″ aluminium wielen, de uitlaat onder het blok en de minimalistische nummerplaathouder maken de motor af. De Trident 660 komt in vier kleuren.

De twee bovenstaande kleuren zijn ‘standaard’. Je kunt de Triumph Trident 660 in de kleur Crystal White en Sapphire Black meenemen voor de vanafprijs van 8.995 euro. Het kuipwerk van de Crystal White is opgesierd met lijnen in Diablo Red en stickers in Jet Black. Bij Sapphire Black zijn de stickers aluminium silver.

Voor een kleine meerprijs van 100 euro krijg je de keuze uit Silver Ice met Diablo Red of Matt Jett Black met Matt Silver Ice. Je krijgt dan ook meteen een groot Triumph logo op de tank.

Matt Jet Black & Matt Silver Ice

Matt Jet Black & Matt Silver Ice

Silver Ice & Diablo Red

Silver Ice & Diablo Red

De concurrentie

Triumph heeft met de Trident 660 een concurrerende prijs te geven. We bekijken kort even de concurrentie.

De Honda CB650R is een viercilinder die met 9.758 euro een stuk duurder is.

Kawasaki heeft natuurlijk de Z650 met 68 pk op 187 kilo voor 7999 euro. Ter vergelijking, de Trident heeft er 81 op 189 kg.

Ook Yamaha heeft met de MT-07 een motorfiets in deze range. Die kost 7.999 euro en is net als de Trident ook als 35 kW beschikbaar. Het tweecilinder blok is goed voor 74,8 pk. Het driecilinder blok van de Trident 660 moet de compromis zijn tussen de koppelrijke tweecilinder en de hoogtoerige viercilinder. Triumph heeft dus zowel met de prijs als het blok een concurrerende motorfiets weg weten te zetten.

De Trident 660 is vanaf eind januari 2021 beschikbaar. Ondertussen lijkt er meer motornieuws van Triumph te gaan komen want er is een toelatingsdocument voor een Tiger 850 Sport opgedoken.