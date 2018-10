Onderzoek: “BMW-rijders zijn graftakken”

Vooroordelen...

Vooroordelen, ze zijn misschien sneu, maar geven de autowereld toch ook een bepaalde sjeu. Mannen die een MX-5, TT of Z4 kopen knippen haar, liefhebbers van betrouwbare Aziaten zijn saaie geitenwollen sokken en als je een grote pickup koopt betekent dat dat je kleine voeten hebt. Het is slechts een greep uit alle dingen die we bewust of onbewust op iemand plakken puur op basis van welke auto ze rijden. Een andere hardnekkig stereotype dat maar niet wil sterven: rijders van Duitse premiumbakken zijn aso’s.

Het Britse GoCompare, een Britse vergelijkingssite voor autoverzekeringen, heeft de proef op de som genomen om eens te bekijken of ook anno 2018 dit vooroordeel nog steeds bestaat. Ze ondervroegen zo’n 2.000 mensen over wat de slechtste coureurs op de wegen zijn, ruwweg gerangschikt op merk en soms model. Wat blijkt, BMW rookt nog altijd een zware pijp als het gaat om dit soort beeldvorming. Liefst 24 procent van de respondenten wees bestuurders van Münchense mobielen aan als de grootste wegpiraten.

Op de ‘tweede plaats’ eindigt de ‘man with a van‘. Vroeger waren dat vooral noeste bouwvakkers, tegenwoordig waarschijnlijk vaker kamikaze-koeriers. In het Verenigd Koninkrijk wordt dit segment traditioneel gedomineerd door Ford met de Transit, vandaar dat dit model apart benoemd wordt. Op plek drie zien we nog zo’n typisch Brits fenomeen, namelijk de London taxi cab…Tsja…