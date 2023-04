Charles Leclerc smeekt fans om privacy

Charles Leclerc is zijn fans dankbaar maar vindt privacy ook belangrijk. Je moet niet bij hem aanbellen.

Charles Leclerc beleeft een tumultueus begin van het nieuwe F1 seizoen. Waar hij vorig jaar rond deze tijd nog op zijn eerste titel af leek te stevenen, is het nu allemaal anders. Ferrari rijdt in de F1 geen deuk in een pakje boter. De snelheid is er niet en daarbij viel Charles Marc Hervé Perceval in drie races alweer twee keer uit. Na drie races staan er zes schamele puntjes achter zijn naam. Dat zijn er veertien minder dan teamgenoot Sainz en 63 minder dan lijstaanvoerder Verstappen. Ouch.

Beter verging het de Monegask in de achtervolging op steelmeneren afgelopen week. Dat ging LEC dan wel weer goed af in zijn 488 Pista. Vier mensen werden mede door zijn inspanningen ingerekend. Desalniettemin; dat behalve dieven ook iedereen tegenwoordig weet waar hij woont, zint hem niet zo.

In een speciale paasgroet via Instagram Stories, roept Leclerc zijn fans op zijn privacy te respecteren. Onlangs lekte op het web het exacte adres van Leclerc. Sindsdien bellen er kennelijk met regelmaat brutale fans aan om de Ferrari-coureur aan te moedigen. Charles zegt de support te waarderen, maar dat dit toch net wat te ver gaat:

Hey everyone. For the past few months, my home address has somehow become public, leading to people gathering beneath my apartment, ringing my doorbell, and asking for pictures and autographs. While I’m always happy to be there for you and I truly appreciate your support, please respect my privacy and refrain from coming to my house.

I’ll make sure to stop for everyone when you see me on the streets or at the track, but I won’t be coming downstairs if you visit my home. Your support, both in person and on social media, means the world to me, but there is a boundary that should not be crossed. Happy Easter, everyone.

Charles Leclerc, kan gezien de vorm van Ferrari dit jaar best een paasei extra eten