Koop de Ferrari Roma van Charles Leclerc voor veel

Vind jij Charles Leclerc zo tof dat je flink extra wil betalen voor zijn oude Ferrari Roma? Koooooop dannnn!!1!

Het leven is hard voor een F1 coureur van Ferrari. Overal waar je gaat en staat valt het zachtere geslacht in katzwijm. Elk restaurant in Italië schotelt je gratis de beste pasta voor. Je hebt een eindeloze supply aan kekke rode overalls. En de dienstwagens zijn over het algemeen best wel prettige apparaten. Wat wil een mens nog meer?

Helaas zijn er maar twee personen tegelijkertijd op aarde die bovenstaande kunnen leven. Maar goed, als je een beetje geld hebt, kan je wel in de buurt komen van de levensstijl. Bijvoorbeeld door de Ferrari Roma van Charles Leclerc te kopen. Die wordt vandaag namelijk geveild in Amsterdam.

De Roma is natuurlijk sowieso een fraaie auto, hoewel het interieur misschien een beetje te ‘modern’ is. De unit van Leclerc is vrij subtiel uitgevoerd. Het exterieur is zwart, waarbij Leclerc wel het hele pakket aan carbon opties heeft aangevinkt. Ook de Scuderia schilden zijn van de partij. In het interieur is er zwart alcantara met leder en wat rode accenten. Ook hier veel carbon en het racestuur met LEDs. Om koel te blijven heeft LEC ook de geventileerde stoelen aangevinkt.

Dat de auto van de Monegask is geweest blijkt door de handtekening op het dash. Een leuk detail, maar ook een prijzig detail. Als we de veilert mogen geloven, gaat de auto namelijk de deur uit voor ergens tussen de 500.000 en 700.000 Euro. Dat is aanzienlijk meer dan een vergelijkbare Roma zonder bekende provenantie. Wij zijn benieuwd of iemand dat echt gaat neertellen. Koop dan?