Loeizware BMW M5 was de enige oplossing

De nieuwe BMW M5 kon maar op één manier bestaan: met batterijen.

Je kunt veel afgeven op de nieuwe BMW M5, met name het gewicht is een doorn in het oog van liefhebbers. Ja, 2.395 kg is gewoon heel veel voor een sportsedan. Maar eigenlijk moeten we blij zijn dat er een nieuwe generatie bestaat. De plug-in hybride aandrijflijn is noodzakelijk goed, aldus BMW M topman Frank van Meel tegenover CarBuzz.

De M5 nog een keer uitbrengen met uitsluitend de 4.4 twinturbo V8 als krachtbron was niet te doen. Dit dankzij strenge EU-regels met betrekking tot de uitstoot. BMW M moest dus iets anders verzinnen voor de nieuwe M5. Daar zijn ze niet de enige in. Mercedes-AMG levert tegenwoordig ook de dikste modellen als PHEV. Audi gaat hetzelfde doen met de gloednieuwe RS5.

Als je dan moet kiezen voor geen nieuwe M5 of een nieuwe, zware, M5 met een plug-in hybride aandrijflijn dan toch dat laatste. Beter iets dan niets gaat hier op. Van Meel benadrukt dat de nieuwe M5 nog steeds stuurt als een echte M5. Men hoeft niet bang te zijn dat het een dweil is geworden door het hoge gewicht van de sportsedan.

Sterker nog, door de hybride aandrijflijn is het juist het beste van twee werelden denkt van Meel. Dynamisch rijden met de V8 wanneer je wil en de ‘saaie’ kilometers kun je vervolgens volledig elektrisch afleggen. Daar heeft de beste man een punt. Aan de andere kant kun je het ook schetsen als het slechtste van twee werelden, je sleept altijd die accu’s met je mee.

Voor Nederland komt er nog een extra voordeel bij. Door het ‘schone’ karakter van een plug-in hybride aandrijflijn is de nieuwe BMW M5 een topaanbieding in ons land. De M3 kun je voortaan laten staan, want de M5 is slechts enkele duizenden euro’s duurder.