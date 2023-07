Kijk, de nieuwe Audi A5 Avant!

Nee, dit is geen typefoutje, je kijkt hier naar de nieuwe Audi A5 Avant.

De komst van de elektrische auto zorgt voor de nodige verwarring op het gebied van typeaanduidingen. Zo was er eerst een BMW i3 die niets met de 3 Serie te maken had, maar wordt de volgende i3 wel een elektrische 3 Serie. En Audi had eerst de e-tron, die omgedoopt is tot Q8 e-tron, die weer volledig losstaat van de bestaande Q8. Kortom: verwarring alom.

Om de verwarring compleet te maken gaat Audi ook hun vertrouwde modelnamen op de schop gooien. Iedereen weet inmiddels de A4, A5, A6 en A7 te plaatsen, maar dat gaat veranderen. Alle elektrische modellen krijgen een even nummer en alle modellen met een verbrandingsmotor een oneven nummer.

Dat betekent dus dat de nieuwe Audi A4 – die we hier op spyshots zien – géén Audi A4 gaat heten. Zoals je ziet heeft deze auto gewoon uitlaten, dus moet dit model een even nummer krijgen. De auto die we nu kennen als A4 zal straks dus als A5 door het leven gaan. Zodoende komt er ook een A5 Avant.

De wijzigingen qua design zijn gelukkig minder schokkend. De A5 Avant ziet er precies uit zoals je zou verwachten van een Audi stationwagen. Dat is niet gek, want de A5 Avant komt op hetzelfde platform te staan (MLB Evo). Wel zal de nieuwkomer iets agressiever worden dan de huidige Audi A4.

De Single Frame-grille is bijvoorbeeld iets platter en breder. We zien ook een honingraatpatroon in de grille, wat voorheen voorbehouden was aan de RS-modellen. De iets meer aflopende daklijn geeft de A5 Avant ook een wat sportiever voorkomen.

Over de motoren weten we nog niks, maar er zit in ieder geval een S5 Avant in de pijplijn. Die is namelijk ook al gespot. Een RS5 Avant hebben we nog niet gezien, maar die zal ongetwijfeld nog komen. Audi moet immers wel een antwoord hebben op de nieuwe M3 Touring en de C 63 Estate.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots