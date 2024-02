Prijs CLE Cabrio bekend! Wat kost zo’n alleskunner?

Wat kost open rijden tegenwoordig eigenlijk? De prijs van de CLE Cabrio is bekend.

De afgelopen weken zijn er een hoop nieuwe auto’s gelanceerd en dat betekend automatisch ook een hoop nieuwe nieuwprijzen. We hebben zojuist de prijzen van de Porsche Taycan kunnen verklappen, voor nu hebben we de prijs van CLE Cabrio voor je! Autoblog kan je absoluut niet exclusief de prijzen vermelden, want Mercedes-Benz Nederland heeft er zelf ruchtbaarheid aangegeven middels dit puike persbericht.

De vierzits cabriolet (interne modelcode: A236) van Das Haus werd gisteren onthuld en we hebben nu al de eerste prijs voor je! De goedkoopste versie kost 80.555 euro. Dat klinkt als een enorm bedrag voor een middenklasser, maar uiteraard is er een hele hoop context die de prijs enigszins rechtvaardigt.

Prijs CLE Cabrio

Voor dat geld heb je de CLE 200 Cabrio. En zoals we gisteren al zeiden, meer heb je eigenlijk niet nodig bij een open Benz. De motor is goed voor 204 pk en er is een 48V-installatie die onderin het toerengebied assisteert.

De sprint van 0-100 km/u is gedaan in 7,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 236 km/u. Het is mogelijk om de C200 met 4Matic vierwielaandrijving te bestellen. Die kost 84.345 euro en gaat in 8 seconden naar de 100 km/u en haalt maximaal 232 km/u.

De CLE300 heeft in basis dezelfde viercilinder als de CLE200, maar dan met 258 pk en 400 Nm. 4Matic standaard op de CLE300. Van 0-100 km/u duurt nu slechts 6,6 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De prijs van de CLE300 Cabrio is 92.301 euro.

Het topmodel is de CLE450 4Matic. Deze heeft een drieliter zes-in-lijn en levert 381 pk en 500 Nm. Daarmee accelereer je in 4,7 seconden van stilstand naar de 100 km/u en haal je met gemak 250 km/u, waar de begrenzer het welletjes vindt. De prijs van de CLE450 4Matic is 111.361 euro.

En de concurrentie dan?

De CLE is aanzienlijk duurder dan de BMW 4 Serie Cabrio. De 420i Cabrio is er namelijk al vanaf 69.863,50 euro. Sterker nog, de 430i xDrive (die je het beste kunt vergelijken met de CLE300 4Matic Cabrio) kost 81.245,50 euro. Gaat het om zescilinders, dan is het prijsverschil kleiner. De M440i xDrive met 374 pk en 500 Nm is er vanaf 105.532,20 euro.

Een andere concurrent is natuurlijk de Audi A5 Cabriolet. Dit model loopt alweer een paar jaartjes mee, maar is gelukkig tijdloos fraai. De Audi A5 is er al vanaf 67.708,82 euro. Voor dat geld heb je weliswaar een 2.0 TFSI, maar dan wel de ’35’ met slechts 150 pk. De ’40 TFSI’ kun je uitstekend vergelijken met de 420i en CLE200 en kost 71.749,19 euro.

De Audi A5 Cabriolet 40 TFSI quattro kost 75.290,76 euro. De prijzen liggen dus behoorlijk dicht bij elkaar naarmate ze de dikker worden. Wil je een zescilinder, dan krijg je automatisch de Audi S5 Cabriolet, die als Oben Ohne nog een benzinemotor heeft. Deze is wel krankzinnig duur met een vanafprijs van 139.151,21.