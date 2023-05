Dit is de ‘nieuwe’ Hyundai Pony Coupé

Helaas krijgen we geen productiemodel, maar Hyundai heeft wel een nieuwe Pony Coupé Concept gemaakt. Ook leuk.

Het had zo mooi kunnen zijn: een nieuwe coupé van Hyundai met een snaarstrak design in de stijl van Giugiaro. Even leek het erop dat Hyundai met een productieversie van de übercoole N Vision 74 zou komen, maar helaas werden die geruchten de kop in gedrukt.

Zoals we gisteren al schreven zou Hyundai nog wel met iets anders op de proppen komen. Dat laten ze vandaag zien. Wat hebben ze gedaan? De Koreanen hebben de Hyundai Coupé Concept uit 1974 – de inspiratiebron voor de N Vision 74 – opnieuw gebouwd.

De concept car was destijds ontworpen door grootmeester Giorgetto Giugiaro. Als je dacht dat de DeLorean DMC-12 in 1981 futuristisch oogde: deze Pony Coupé Concept was er dus al zeven jaar eerder.

Het mooie is dat Hyundai Giorgetto Giugiaro (inmiddels 84) ook heeft betrokken bij het recreëren van zijn ontwerp. Het is niet helemaal duidelijk wat er met het origineel gebeurd is, maar de auto is nu in ieder geval volgens exact dezelfde specificaties nagebouwd.

Het gaat natuurlijk vooral om het design, maar we zullen ook nog even vermelden wat voor motor er in ligt. Dat is een 1,2 liter viercilinder, die 82 pk levert. Dat is niet extreem veel, maar wel meer dan de 55 pk die de uiteindelijke Hyundai Pony zou krijgen.

De in ere herstelde Hyundai Pony Coupé Concept zal te zien zijn aan het Comomeer, tijdens het prestigieuze Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Dit evenement gaat vandaag van start.