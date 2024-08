Hyundai gaat meer focussen op hybrides vanwege tegenvallende EV-vraag

Bij Toyota zitten ze nu waarschijnlijk in hun vuistje te lachen.

Een van de merken die veel succes heeft met EV’s is Hyundai. Zowel de Kona Electric als de Ioniq 5 waren een schot in de roos. Toch zijn de Koreanen nu genoodzaakt hun strategie aan te passen, omdat de vraag naar EV’s toch niet zo snel groeit als gehoopt.

Hyundai ontvouwt vandaag hun toekomstplannen voor de investeerders. Een kernpunt is dat ze meer gaan focussen op hybrides. Ze willen hun aanbod aan hybride modellen verdubbelen. Misschien zijn ze bij Toyota toch zo gek nog niet met hun focus op hybrides…

Interessant is dat Hyundai niet alleen normale hybrides wil bouwen, maar ook REV’s, oftewel EV’s met een range extender. Die hebben we tot nu toe nog niet veel gezien. In het verleden hadden we de BMW i3 met range extender, maar de enige REV die je nu in Nederland kunt krijgen is de Mazda MX-30 R-EV. Met range extender moeten de EV’s van Hyundai zo’n 900 km actieradius hebben.

Let wel: het gaat hier om de wereldwijde strategie van Hyundai. De genoemde REV’s zijn in eerste instantie vooral bedoeld voor Noord-Amerika en China. Daar zijn de afstanden natuurlijk ook wat groter dan in ons kleine kikkerlandje. Of deze auto’s ook onze kant opkomen is nog niet duidelijk.

Gek genoeg heeft Hyundai hun EV-doelstelling niet naar beneden bijgesteld, waar andere merken dat wel doen. De Koreanen mikken nog steeds op 2 miljoen EV’s in 2030, ook al zeggen ze zelf dat de overgang naar EV’s minder snel gaat. Wie weet moeten ze het doel dus alsnog bijstellen.

