Officieel: de Tesla Model 3 is nu een supercar

Dit achterlicht zien of dat van een Porsche 911 GT3 maakt geen verschil meer.





Dat de Tesla Model 3 een rappe rakker is wisten we al. Sommigen denken zelfs dat de kleinste Tesla zich kan meten met die andere ‘M3′, namelijk die van BMW. Aan dat harde vergelijk zijn reeds ellenlange discussies geweid op ’s werelds meest vooraanstaande blogs en fora, met fansla’s in de ene hoek en ‘Duits premium’ adepten in de andere. Dan weet je dat het er hard aan toegaat. Maar het was allemaal niet nodig geweest, zo blijkt nu.

De onvolprezen Sports Car Club of America (SCCA) heeft namelijk voor eens en voor altijd een einde aan de discussie gemaakt. Vanaf nu is de Tesla Model 3 officieel een supercar. Vorig jaar werd de auto nog ingedeeld in de ‘B-Street class‘, waarin de Model 3 de eerste EV werd die het ‘SCCA Solo Autocross National Championship‘ op zijn naam wist te schrijven. Winnaar David Marcus wist onder andere een Ford Mustang Shelby GT350, BMW M2 en Lotus Evora achter zich te houden.

Zonder twijfel een knappe prestatie, maar om te blijven winnen zal de Model 3 er nog een tandje bij moeten zetten. In het licht van het belachelijke succes van David alsmede het feit dat Tesla de Model 3 wat ‘over the air‘ performance upgrades heeft gegeven, moet de auto vanaf dit seizoen meedoen in de ‘Super Street Class‘. Daar zal de Teslarati het op moeten nemen tegen auto’s als de Porsche 911 GT3, Honda Acura NSX en Corvette Z06. Serieus snel spul dus.

Zo zie je maar dat wie het laatst lacht het best lacht. Eind vorige maand konden we nog besmuikt gniffelen over het feit dat een berg Nederlanders naar een kille loods in de Rotterdamse haven getogen waren om daar een Tesla Model 3 te scoren. Nu blijkt dat die lieden gewoon voor een bodemprijs een GT3-killer gescoord hebben…