Officieel: de Lamborghini Huracan Performante Spyder

Lamborghini heeft de oplossing gevonden voor het enige probleem van de Huracan Performante.

Toen @wouter een blokje om ging met de Lamborghini Huracan Performante (rijtest), kwam hij erachter dat de auto eigenlijk maar één probleem heeft. Of nou ja, twee problemen, maar de prijs tellen we niet mee want dat is nou eenmaal a given. Nee, het echte probleem van de Huracan Performante is dat je er als uit de kluiten gewassen Nederlander simpelweg niet goed inpast. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dezer dagen, maar de ‘Hura Perf’ is nog zo’n Italiaan die alleen voor kleine Italiaantjes gemaakt lijkt te zijn. Ergens is dat overigens gewoon zoals het heurt, want in oude Lambo’s zat je ook zelden echt comfortabel. Maar als je er vanuit deze contreien 1.500 glorieuze kilometers in wil afleggen op weg naar het land van herkomst, geven je rug en nek al snel niets meer om dergelijke nostalgische overwegingen.

Je had dus eigenlijk geen andere optie dan de briljante Huracan Performante met diens machtige V10 aan je Hollandse neus voorbij te laten gaan. Maar dat is nu voorbij. Lamborghini heeft de auto namelijk onthoofd, waardoor jouw eigen hoofd eindeloos veel ruimte heeft. Bijkomend voordeel: je hoort die heerlijke atmosferische tiencilinder in je nek nóg iets beter. Dat laatste kan overigens ook met de kap dicht (als je er dan nog inpast), want het achterruitje kan je indien de kap gesloten is ook apart openen met een druk op de knop. Multo bene.

Uiteraard kleven er ook enkele nadelen aan het decouperen van de Huracan Performante. De Spyder heeft iets minder sprinttalent dan zijn dichte broer. De nul-naar-honderd duurt 3,1 seconden in plaats van 2,9 seconden. Nul-naar-tweehonderd kost 9,3 seconden in plaats van 8,9 tikken van de klok. De topsnelheid van 325 kilometer per uur blijft echter gelijk. Tevens heeft de Spyder de beste party trick van zijn dichte broer behouden, namelijk Aerodinamica Lamborghini Attiva (video). Dat belooft veel goeds voor de rij-eigenschappen. Doe mij er maar een in Viola Parsifae.