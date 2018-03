Renault EZ-GO: de visie van Renault op mobiliteit

Toekomstmuziek.

Renault blikt vooruit met de EZ-GO. De auto is het gezicht van Renaults plannen voor gedeelde stedelijke mobiliteit. Volgens het Franse automerk zijn deelauto’s de toekomst. Steden worden steeds drukker en daarmee komen ook meer auto’s op de wegen. Dit heeft meer files tot gevolg en dat is niet goed voor je humeur én het milieu.

De EZ-GO is een fantasierijke auto die features heeft waar we nu alleen nog maar om kunnen lachen. Mochten de ideeën uitkomen, dan verandert het lachen in huilen. Want als autoliefhebber wordt je niet bepaald blij van het nieuws. Het concept moet zelf kunnen rijden en mensen van A naar B brengen. Op locatie B kunnen anderen vervolgens weer gebruik maken van het deelconcept. Je kunt het zien als een metro met vier wielen.

Het concept is onderdeel van het grote mobiliteitsplan van Renault. In 2017 maakten we al kennis met de SYMBIOZ Concept. De EZ-GO werd hier in Genève gepresenteerd en is te vinden op de Renault-stand.