Audi e-tron prototype: je nieuwe leaseauto is hier

Kijk nog maar goed. Voor je het weet staat 'ie op de stoep.

Denk de camouflage weg en de productieversie van de eerste volledige elektrische Audi is een feit. In Genève staat Audi met het laatste voorproefje op een elektrische toekomst. De komende periode, zo vlak voor de lancering, zal het automerk uit Ingolstadt nog de nodige testen met de SUV uitvoeren. Audi heeft 250 exemplaren van deze e-tron prototype in gebruik.

De e-tron kan worden opgeladen bij snellaadstations met een capaciteit tot 150 kW. In minder dan een halfuur kun je weer op stap met de elektrische SUV. Heel ver kom je niet. Ondanks het feit dat Audi veel later is dan een merk als bijvoorbeeld Tesla, is de actieradius niet beter. Wat dat betreft stellen de Duitsers enigszins teleur. De elektrische SUV heeft een bereik van 500 kilometer, wat neerkomt op zo’n 400 kilometer in het echte leven.

Vanaf eind 2018 rolt de e-tron van de band in Brussel. Met de elektrische SUV start Audi een nieuwe offensief. In 2020 heeft het merk drie volledig elektrische auto’s in het gamma. Nog voor 2025 wil het merk meer dan 20 elektrische en hybride auto’s in het modellengamma hebben.