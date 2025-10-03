Officieel: deze drie BMW’s overleven de Neue Klasse-overgang niet

Drie modellen van BMW zitten op de schopstoel in de overgang naar de Neue Klasse-modellen.

Het kan je niet ontgaan zijn dat er een revolutie voor de deur staat bij BMW. De Neue Klasse moet de nieuwe standaard worden voor hun, voornamelijk elektrische, arsenaal. Dat modellen als de 3- en 5 Serie, de X3, de X5 en de andere middenklassers die transitie wel overleven, da’s te verwachten. Andere modellen worden vrij snel op de schopstoel geplaatst, uiteraard als het blijkt dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

Drie modellen BMW de bietenbrug op

Aan Auto, Motor und Sport maakt een woordvoerder van BMW dan ook bekend welke drie modellen de Neue Klasse-overgang sowieso niet gaan overleven. Wat wil zeggen: dit drietal zou hoognodig aan een nieuwe generatie toe zijn, maar dat gebeurt niet met een directe opvolger. Het zou geen gigantische verrassing moeten zijn, maar de bevestiging maakt het overduidelijk.

Het eerste slachtoffer is de BMW X4. Dat kan je al zien aan het compleet uitgeklede gamma. De X4 was er altijd met vergelijkbare motoren als de X3, inclusief een M40i, M40d en X4 M (Competition). Alle benzinemodellen zijn al niet meer te configureren en je enige keuzes zijn nog de 20d, 30d en M40d. Als je ziet hoe veel merken een ‘coupé-tegenhanger’ van hun SUV’s bouwen om de efficiëntie iets te verhogen, zou je zeggen dat een iX4 in de Neue Klasse een prima keuze is. Maar BMW wedt vooral op de iX3 en dat betekent dat er geen Neue Klasse-X4 komt, en ook de benzine-X3 krijgt geen steil aflopende daklijn. Dit betekent dat de X4 er is geweest van 2014 tot en met 2025 verdeeld onder twee generaties.

BMW Z4

Een ander voorspelbare doch teleurstellend einde staat de BMW Z4 te wachten. Voornamelijk omdat in het voorjaar van 2026 Magna-Steyr heeft aangekondigd de productielijn van het tweetal stop te zetten. Toyota en BMW moeten dan voor hun Supra en Z4 samen de keuze maken om verder te gaan of te stoppen en die laatste keuze is gemaakt. Zeg nooit nooit voor een nieuwe BMW-roadster, maar reken er ook niet op. Niet direct in ieder geval. Dit betekent dus ook dat de bromance tussen Toyota en BMW officieel ten einde is gekomen, tenminste, op sportwagengebied. De twee werken nog wel samen aan het uitbrengen van modellen op waterstof.

BMW 8 Serie

En ten slotte, je verwacht het niet (of wel): de BMW 8 Serie. De terugkeer van de enorme coupé bij BMW, al was vooral de naamswijziging het grootste nieuws (in principe is het dezelfde auto als de beide generaties 6 Serie). Ook een auto die niet echt zit waar het geld verdiend wordt, al is het wel jammer van een sierlijke coupé. Desalniettemin belooft BMW dat coupés ook een rol gaan spelen in de Neue Klasse, alleen de 8 Serie dus (nog even) niet. In de configuratoren zijn alle motoriseringen van de 8 Serie, inclusief M8, ook al op non-actief gesteld met een verwijzing naar de voorraad.